Familia busca cama UCI para salvar a su padre con COVID-19

Un padre de familia lucha por su vida tras desarrollar un cuadro grave de COVID-19 y ahora necesita de una cama UCI. Ellos hacen un llamado a las autoridades para que le brinden ayuda. Jhon Wilder Mozombite Yahuarcam (47) se encuentra en el hospital Guillermo Almenara desde el día miércoles 3 de marzo.

De acuerdo con las declaraciones de su hija, Jhon no les había dicho que se sentía mal; sin embargo, ella lo había escuchado toser unos días antes, situación que la alertó.

“No vive conmigo, pero yo mantengo comunicación con él todos los días. El martes no me llamó, entonces se me hizo raro. Al día siguiente, como ya lo había escuchado toser, le escribí, porque él no nos había dicho nada. Él me texteó cualquier cosa, yo no entendía. Le decía que me escriba bien, pero no lo hacía. Es así donde yo lo llamo, y ya me contesta cansado. Me dice que tiene sed, que le lleve agua. Voy a su domicilio y lo encuentro súper mal, rápidamente lo llevé al hospital”, comentó la hija del hombre de 47 años.

La joven señaló que en el nosocomio le han dicho que los pulmones de su progenitor están comprometidos al 80%. Asimismo, su saturación baja con rapidez.

“Ayer nos llamaron y no dijeron que mi papa estaba saturando hasta 83; sin embargo hoy nos dijeron que satura hasta 82. Nos dicen que está en la lista de espera de la cama UCI, pero que no hay disponible”, afirmó.