Joven denuncia robo de S/ 63.000 de su cuenta BCP tras cambio de tarjeta

El joven Andy Lozano denunció el robo de 63.000 soles de su cuenta BCP tras caer en la modalidad del cambio de tarjeta. De acuerdo a declaraciones en América, el denunciante retiró dinero de un cajero automático el pasado 26 de diciembre en el distrito de Independencia.

“La Policía me explicó que los delincuentes suelen poner unas máquinas para retener las tarjetas y se la cambian por otra. Estos delincuentes retiraron de mi tarjeta montos de 500 a 700 soles el día 26. Al día siguiente (27 de diciembre), hicieron 16 movimientos en menos de 20 horas. Realizaron compras en diferentes centros por más de 50.000 soles e hicieron retiros en cajeros por más de 2.000″, indicó.

El hombre se enteró de estos movimientos fraudulentos luego de que el BCP bloqueara su tarjeta y le notificara una extracción de 2.000 soles. “El banco recién me avisa a las 6.30 de la tarde sobre esto cuando ya habían sustraído casi todo mi dinero”, aseveró.

El joven acudió a la División de Investigación de Alta Tecnología (Divindat) para que se pueda resolver su caso; sin embargo, aún no han procedido. “Yo me encuentro quebrado en estos momentos y quisiera que me devuelvan el dinero. Pido que la Policía que se mueva y sigan con la investigación. Yo ahora solo tengo una citación para nuevamente declarar lo que ya dije”, expresó.

Entre tanto, hasta ahora el banco BCP no ha ofrecido solución pese a que conoce sobre su caso. El joven solo pide que su dinero sea devuelto, ya que iba a ser destinado a la compra de una casa propia para su madre.