Coronavirus: instalan cabinas para pruebas de descarte en terminal Yerbateros

Desde este 1 de marzo, los viajes interprovinciales se reanudaron a nivel nacional tras el levantamiento de la cuarentena en las regiones de nivel extremo. Por ello, el terminal Yerbateros volvió a reabrir sus puertas; y ahora, instalaron cabinas para realizar pruebas de descarte contra el coronavirus en el mismo lugar.

De acuerdo a información de América, el terminal implementó este nuevo punto de detección de portadores para que los usuarios no tengan que recurrir a otros laboratorios, donde el costo puede ser más elevado. “Pueden venir con una o dos horas de anticipación. Obtener su boleto y sacarse la prueba que está a un precio accesible de 35 soles”, indicó una de las vendedoras de boletos.

Asimismo, mencionó que esta prueba es requisito obligatorio para poder viajar a otros sectores. El Gobierno peruano dispuso esta medida para trayectos de más de cinco horas. El terminal Yerbateros aseveró que esta cámara de descarte permite conocer en 15 minutos, si un pasajero está contagiado o no.

No obstante, si el ciudadano opta por realizar su prueba en otro laboratorio, no tendría problemas. “La prueba tiene que ser máximo de 72 horas, sino no sería válida”, dijo la fémina. Por último, respecto a que si los buses recogían a pasajeros en el camino, la vendedora mencionó que ya no se realizaba esta acción, ya que podría tener consecuencias de infección por el virus.

“Ya no suben otros pasajeros en el camino. Eso está prohibido por la actual situación de pandemia”, manifestó.

