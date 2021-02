Arequipa: médicos legistas y forenses no son priorizados con vacunas COVID-19

Los médicos que laboran en el área de Medicina Legal del Ministerio Público realizaron una protesta este martes. Ellos denunciaron que no fueron incluidos en el padrón de vacunación del Minsa y mostraron su disconformidad señalando que son personal de primera línea.

Varios de los trabajadores detuvieron sus actividades e hicieron este pedido con varios carteles como “¡vacunas ya!”, “sin vacunas, injusticia total”, “no estamos en lista”.

Según señalaron encargados de dicha área, ninguno de los trabajadores en Arequipa fue incluido en la lista de vacunación. Argumentaron que 164 médicos de esta unidad necesitan inmunizarse debido al constante contacto con cadáveres que posiblemente están infectados con coronavirus.

“Estamos expuestos, acaban de traer un cadáver y no sabemos si tiene COVID-19 o no. Tenemos temor por contagiarnos. Estamos a la espera (de las vacunas) y van pasando los días, se está postergando y no tenemos fecha”, indicaron algunos voceros de Medicina Legal.

Agregaron que recientemente algunos de sus compañeros fallecieron por coronavirus y otros se encuentran en cuarentena tras contagiarse. “Hay muchos colegas que se están recuperando (del COVID-19), han estado en UCI. Hemos sido olvidados, no estamos en lista”, lamentaron.

El personal del Ministerio Público de ser incluido como personal de primera línea, serían vacunados en la última fase de vacunación y quedarían relegados.

Médicos sin vacunas

Al respecto, el Sindicato Nacional de Médicos del Instituto de Medicina Legal del Perú, alertó que este hecho se está registrando en otras regiones. Hicieron un llamado al Ministerio de Salud para que los incluyan en el padrón de vacunación de la primera fase.

Argumentaron que dichos trabajadores están laborando de forma permanente durante la pandemia, atendiendo diversos casos por violencia familiar, violencia sexual, accidentes de tránsito, levantamientos de cadáveres, las necropsias de ley, etc.