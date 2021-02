Madre de Dios: afectados por desbordes de ríos piden ayuda al Ejecutivo

Tras las inundaciones registradas por el desborde de los ríos Inambari, Las Piedras, Tambopata y Madre de Dios, miles de personas de varias comunidades y localidades resultaron afectadas, así como sus cultivos y su ganado. Ante esta situación, hacen un llamado al Ejecutivo, para que intervengan con apoyo.

“Nosotros pedimos que el Gobierno Central, los ministros de Vivienda, Salud, Educación y de Agricultura, estén presentes en nuestra región. No solo se trata de declarar en emergencia a este lugar, sino que diseñen otras medidas , las cuales vamos a tener que asumir por este escenario que estamos pasando“, dijo Yaneth Rubio Huamán, miembro de la Red Nacional de Autoridades Mujeres (Renama).

Asimismo, aún hay damificados que no han podido llegar a los centros educativos que se han acondicionado como refugios, debido a que no tienen los recursos para movilizarse.

“Las localidades que están alejadas de Puerto Maldonado, aún están esperando que los evacuen. Nosotros no tenemos la movilidad, porque se tiene que ir en botes, o en canoas grandes para poder evacuarlos. No se dispone de eso, esa es la necesidad actual ahorita. No podemos esperar a que llegue el presupuesto por la emergencia, se necesita apoyo inmediato ”, agregó a La República.

Además, los vecinos se han organizado para poder sobrellevar el complicado panorama por el que están atravesando; sin embargo, no se dan abasto con tantas personas afectadas.

“Quizas a través de los viajes humanitarios pueden hacernos llegar la ayuda. Aquí estamos viviendo del día a día, nos estamos organizando a través de ollas comunes, pero estamos teniendo problemas con las personas que están siendo evacuadas. Por ejemplo, el colegio Miguel Grau Seminario ya ha colapsado, actualmente está albergando a 250 familias”, sostuvo Rubio.

Señaló que si bien el Gobierno regional, pese a sus pocos recursos han apoyado con colchones, artículos de primera necesidad y alimentos, aún se encuentran en la búsqueda de personas que puedan ayudarlos con más insumos.

Por otro lado, también mostró su preocupación por el inicio del año escolar, ya que las familias no se encuentran en condiciones para acceder a las diversas plataformas de educación.

“El 15 de marzo se inician las clases, cómo lo vamos a hacer sin televisores, sin ningún elemento que permita acceder a las clases”.

Finalmente, resaltó que no van a poder controlar por mucho tiempo el área sanitaria, cada día llegan más afectados por las intensas lluvias.

“La gente está caminando en el agua. Recién hoy se ha hecho presente el sector salud, pero solo para el lavado de manos y nada más. Hay que hacerles un chequeo general a las personas. No solo por el COVID, sino por el dengue también”, finalizó.

Gobierno declara a Madre de Dios en estado de emergencia por inundaciones

La Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) publicó el Decreto Supremo 030-2021 en el que declara el estado de emergencia en la región Madre de Dios a causa de las precipitaciones pluviales que han dejado varios damnificados.

El estado excepcional fue declarado por 60 días calendario y servirá para la ejecución de “medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan” para afrontar la situación que atraviesa la mencionada región amazónica.