La Contraloría reveló que gracias a suplantaciones que permitieron evaluadores de la Dirección Regional de Transportes de Tacna, 668 personas aprobaron sus exámenes de conocimiento y obtuvieron sus licencias de conducir. Los hechos ocurrieron entre el 2 al 30 de setiembre de 2019.

El informe sobre el caso fue elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del gobierno regional, y consta de 201 páginas. Se señala a los evaluadores Demetrio Percy Fuentes Vera y Luis Antonio Fernández Andia, como servidores públicos con presuntas responsabilidades penales.

Además se imputan faltas administrativas a Alejandro Vargas Ramos, exsubdirector de licencias de conducir y Darío Fuentes Dueñas, exjefe de la Unidad de Sistemas Informáticos de la Entidad.

En el informe, además de los funcionarios, se menciona a los ciudadanos Maryorie Veliz Salas, Joel García Franklin y Teresa Reátegui Ovalle como los presuntos suplantadores. La Contraloría llegó a esa conclusión tras revisar las cámaras de seguridad, las computadoras y los registros del aula de exámenes.

La Directora de Transportes, Elvira Calla, confirmó que Veliz y García fueron practicantes de la institución sin precisar el área exacta. En el informe se detalla que en setiembre la prueba fue tomada a 32 grupos distintos de personas. Los nombres de Veliz y García son los más mencionados para las suplantaciones, y Reátegui aparece para los grupos 30 y 31.

Sistema de trabajo

La computadoras usadas para rendir los exámenes de las 668 personas fueron las consignadas con los número 1,10 y 11 en la sala. Pero es en esta última donde se desarrollaron la mayoría de exámenes. Por ejemplo el 5 de setiembre, en la computadora 11, se registraron 28 exámenes, 12 en la mañana (grupo 6) y 16 en la tarde (grupo 7).

La Contraloría descubrió que en ambos grupos, los exámenes fueron resueltos de forma continua, es decir uno después del otro y en la misma máquina. En un lapso de 1 a 2 minutos se resolvió cada prueba de 40 preguntas y según la Contraloría, Maryori Veliz ocupó la computadora durante el tiempo que se resolvieron las pruebas.

Pero también los evaluadores habrían realizado los exámenes. En el informe se destaca que el día 30, Demetrio Fuentes usó la máquina 1 de 6:52 a 7:15 a.m. , horario en que se realizaron pruebas de 5 personas que nunca asistieron a la dirección. Es más, el horario para los exámenes inició ese día a las 8:28 a.m. La directora Elvira Calla relató que tras asumir el cargo en julio de 2019, se percató que en setiembre de ese año el 54% de conductores logró su licencia, 34% desaprobaron y 12% no asistieron. El alto porcentaje de aprobación causó sospechas de irregularidades.

Calla contó que también se detectó que tres computadoras del aula de exámenes tenían acceso a conexiones inalámbricas, lo cual no está permitido. Fue entonces que denunció lo ocurrido en diciembre de ese año.

Se retiraron los cargos a los funcionarios y en febrero del 2020, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción intervino e incautó documentación en la Dirección Regional de Transporte. Por su parte el 29 de julio del 2020, una comisión de la OCI inició la auditoría. ❖