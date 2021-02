Ya van más de 11 mil vacunados contra el coronavirus y se reportan problemas en hospitales

En los dos primeros días, más de 11 mil trabajadores del sector salud han recibido una dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm, la cual debe ser aplicada solo a aquellos de áreas críticas como Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), emergencias u hospitalización Covid-19.

Así, la cobertura alcanza el 8% a nivel nacional, cuya mayoría está en Lima (6.000), Callao (789), Ayacucho (1.200), Cusco (821), Junín (611), Ica (503), y Huánuco (469), según el reporte del Ministerio de Salud (Minsa) hasta el cierre de edición.

En 24 regiones, el cargamento con el antídoto ya arribó, por lo menos, a sus principales ciudades y ahora debe llegar a las zonas más alejadas. Mientras que en Lima, la aplicación se extiende, incluso en espacios abiertos como estadios. Así, por ejemplo, 732 trabajadores del antiguo hospital de Ate empezaron a recibir la dosis en el complejo deportivo Ollantaytambo. Lo mismo ocurrió con los del Hermilio Valdizán y del centro materno infantil, en el estadio Los Chancas, de Santa Anita. El proceso también empezó ayer en la ex-Maternidad de Lima, así como en el Hospital del Niño (Breña), el Santa Rosa y el Emergencias Villa El Salvador.

Descoordinaciones

Sin embargo, en la jornada también hubo problemas. Desde temprano, médicos, enfermeras y técnicos hicieron largas colas en los exteriores del hospital Rebagliati, de EsSalud, con el fin de recibir la dosis o confirmar si les correspondía. Según dijeron, les enviaron una convocatoria general a través de un mensaje al celular o por su jefe directo.

“No hay prioridad, tampoco un documento que diga si se vacunan UCI y emergencia, por eso ha venido personal de otros servicios. Hasta administrativos se han colocado la vacuna. Somos enfermeras de UCI y no estamos en la relación”, indicaron las trabajadoras, en medio de la aglomeración. Ellas denunciaron descoordinación y falta de claridad en la información.

Tras los reclamos, en esa zona se instaló personal con computadoras, en las que se podía verificar qué trabajadores se encontraban empadronados.

De manera paralela, el sindicato del cuerpo médico del hospital Alberto Sabogal manifestó que resulta urgente revisar las listas de vacunación, las cuales no considerarían a trabajadores de primera línea como UCI, sala de operaciones, neonatología, neurocirugía. También refirió que no ha participado en su elaboración y desconoce los criterios de selección, por lo que exigía que sean rectificadas.

En tanto, médicos de UCI del Guillermo Almenara detallaron a este diario que hasta ayer por la tarde muchos de ellos, así como otros miembros de la primera línea, no figuraban en las listas y que, más bien, sí se había incluido a trabajadores administrativos o los que laboran de forma remota. “No se nos ha vacunado, hay incertidumbre. Tenemos 11 meses exponiéndonos y no se nos ha dado ninguna indicación de la vacunación. Desde aquí se han enviado listas, pero parece que no se han considerado. No solo depende del hospital”, dijeron.

En tanto, personal del hospital II de Huaraz, en Áncash, realizó un plantón para denunciar que no han recibido vacunas, pese a ser uno de los principales de la ciudad. Según refirieron, la dirección del nosocomio envió de manera oportuna la lista. Similar fue la demanda en el nosocomio Laderas del Norte, de la ciudad de Chimbote.

Otros hospitales que no han sido incluidos en el padrón de esta primera fase son el Guillermo Kaelin, de Villa María del Triunfo, y el Alberto Barton del Callao, según EsSalud. “Veremos que sean incluidos en el segundo lote. Aunque algunos médicos de Kaelin trabajan en el Rebagliati y serán vacunados ahí”, indicó Juan Santillana, de la Red Prestacional Rebagliati.

Sobre lo ocurrido en el hospital de ese nombre, dijo que, al inicio, recibieron una lista del Minsa en la que no figuraban intensivistas, pero sí psicólogos, personal de trabajo remoto o de limpieza que no forma parte de esta etapa. Tras ello, se anunció que con el aval del Minsa se había rectificado el padrón y contaban con uno nuevo publicado en la web interna.

En relación a las entregas de las dosis, el Minsa argumentó que para su distribución se establecieron criterios que fueron remitidos a todas las entidades involucradas, teniendo como cierre el 5 de febrero. Así, el padrón nominal registra 141.367 profesionales, de los cuales, 98.728 son del Minsa, 32.247 de EsSalud, 3.734 de las FFAA, 737 de la Policía, y 5.921 de clínicas.

“Es la primera vez que hay un listado único. No ha sido fácil: hay inconsistencias, errores que se corregirán a lo largo de los días. Si hay trabajadores que no han sido considerados, los encargados de la vacunación y las autoridades lo informarán para ir resolviéndolo poco a poco”, aseguró, por la tarde, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti.

Al respecto, la Contraloría informó a este diario que ha desplegado sus equipos a nivel nacional y está recogiendo la problemática encontrada, la cual será publicada en informes los próximos días

En las regiones

En tanto, las vacunas llegaron a las dos regiones en nivel extremo restantes: Loreto, con 3.397 dosis; y Puno, con 4.404. A estas se sumaron otras que estaban a la espera, como Tacna, Arequipa, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Madre de Dios y Piura, con lo que se completa el envío aéreo. Estas ahora deben repartirlas en sus ciudades, como ocurre con Yurimaguas (Loreto), cuyas 632 dosis también deberán llegar a la zona del Datem del Marañón.

También arrancó la inoculación de manera oficial en la región Cusco, cuyo hospital regional vacunará a 901 servidores. El primero, Enrique Arana, dijo que la vacuna es un arma para luchar contra la pandemia.

Lo mismo ocurrió en Puno, Ica, La Libertad (Trujillo). Para hoy se prevé que comience en Lambayeque y Piura. En esta última, la Federación Médica dijo que la cantidad de dosis es insuficiente y pidió que se reevalúe.

Pfizer enviará un millón de dosis hasta abril

La empresa estadounidense Pfizer ha confirmado al Poder Ejecutivo que entre marzo y abril enviará al Perú ya no 550 mil, sino un millón 50 mil dosis de su vacuna, informó ayer la premier Violeta Bermúdez.

El primer lote de marzo será de 250 mil, como se había adelantado. En tanto, el de abril será de 800 mil. Esta cifra varió. Al inicio iba a entregar solo 300 mil dosis.

En el caso del segundo lote de Sinopharm, de 700 mil dosis, la primera ministra no pudo confirmar si llegará el domingo 14 de febrero, como se señaló inicialmente.

Por su parte, la ministra de Salud afirmó que han recibido 13 ofertas privadas de venta de vacunas. Sin embargo, los laboratorios negaron que tengan algún tipo de representante. “Ellos negocian directamente con los gobiernos. No nos dejemos estafar”, precisó.

Mazzetti aclaró que la vacunación alcanzará a los extranjeros residentes y aquellos con solicitudes de otro tipo, aunque aún no estén resueltas. “Hay que tener un estatus, no es que yo vengo con visa de turismo y me estoy vacunando”, dijo.

Claves

La Defensoría del Pueblo pidió que para los siguientes lotes se priorice a los adultos mayores.

Según el Minsa, el 5.8% de los 150.000 vacunados anunciados es para cubrir mermas o contingencia, según parámetros internacionales.

