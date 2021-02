Promulgan ley para que médicos puedan trabajar en dos entidades de salud

En medio de la segunda ola por coronavirus, el Ejecutivo promulgó la Ley 31122 que permite a los médicos tener doble trabajo en el sector público durante el estado de emergencia sanitaria. Por lo tanto, los galenos podrán recibir una doble remuneración por este labor.

Esto fue anunciado hoy, 10 de febrero, en el diario El Peruano con las firmas de la titular del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, así como del presidente de la República, Francisco Sagasti, y la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.

La norma modifica el artículo 40 de la Constitución Política del Perú, la cual establecía que ningún funcionario de salud pueda desempeñarse en más de un empleo en el sector público. No obstante, ante la falta del personal, el Congreso realizó este cambio solo en el contexto de la pandemia.

Artículo 40 de la Constitución Política del Perú. Foto: diario El Peruano

El pasado 4 de febrero, el Parlamento aprobó esta reforma constitucional con 117 votos a favor que ya se venía realizando ante la falta de especialistas. El Colegio Médico saludó esta norma que ya era exigida desde hace años. “Dicha medida venía siendo solicitada en reiteradas oportunidades por el CMP a través de sus médicos. Con este logro celebramos la 2da. propuesta legislativa que se aprueba en la gestión 2020-2022 del CMP”, precisó en una publicación en redes sociales.

Así también, el decano del Colegio Médico, Dr. Miguel Palacios, mencionó que esto ayudará en las regiones que no cuentan con muchos especialistas. “Por ejemplo, hay regiones donde las UCI de Neonatología no funcionan porque no hay médicos neonatólogos intensivistas, entonces, ¿quién atiende a esos bebés? Pero ahora un especialista de Lima puede viajar y trabajar allá también”, detalló en La República.

