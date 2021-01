BBC expone el caso de Ruth Shady, amenazada por traficantes de terrenos

Meses atrás, la prensa peruana informaba sobre las amenazas que recibe la investigadora Ruth Shady y su equipo con el que trabaja en la zona arqueológica de Caral, por parte de traficantes de terrenos. Al respecto, la BBC realizó una nota por la gravedad del caso y por la importancia de Caral, a la que describen como una ciudad “tan antigua como la de los sumerios, el antiguo Egipto o las primeras sociedades chinas”.

La arqueóloga señaló al medio británico que el problema en torno a las tierras de los valles de Supe y Huaura se originó a raíz de la reforma agraria impulsada en los años 70 por el gobierno de Velasco.

Asegura que muchos jornaleros recibieron tierras de esa parte, pero que no le tomaban la debida importancia. Más tarde vendrían personas de otras regiones reclamando terrenos, pese a que no les correspondía .

“Ellos tienen en la mente que se pueden apropiar de las tierras arqueológicas que nunca se habían tocado, ni siquiera por los viejos hacendados”, sostuvo Shady a la BBC, medio que a fines del año pasado la consideró como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo.

La también antropóloga dijo que, a raíz de la pandemia, los invasores de terrenos han empezado a ocupar más áreas debido a la falta de cuidado. “Se han aprovechado para invadir varios sitios, meter maquinaria, porque se dieron cuenta de que no había autoridad”, precisó.

La investigadora expresó que son tres familias las que le han causado mayores problemas a lo largo de este tiempo. Según refirió, su objetivo es apropiarse de las tierras para luego vender cada hectárea a $ 38.000 , un precio que antes se situaba en $ 5.000, pero que se elevó luego de que Caral fuera declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.

Shady reiteró que no ha recibido el apoyo necesario de la PNP. “La Policía de Supe nos decía que no tenían suficiente personal y que no era su prioridad la protección del patrimonio arqueológico. Inmediatamente vinieron las amenazas”, comentó.

La PNP informó al medio británico que actualmente han enviado a 50 policías a la ciudad de Barranca, destinados a cuidar la zona arqueológica tanto en el día como en la noche.

“Me he sentido bastante estresada, decepcionada, pero me he recuperado al ver que he contado con ayuda de la prensa que ha motivado a las autoridades. No en la medida que quisiéramos, pero algo sí se está haciendo ya”, agregó la científica.

Además de tener temor por su integridad, la de sus abogados y el resto de trabajadores, Shady se imagina el riesgo que corre Caral, un complejo que, según relató, sigue despertando interés mundial .

“Lo que ha pasado a mí me ha afectado muchísimo. Porque no es posible que no haya suficiente interés por la protección del patrimonio”, afirmó.