El emotivo saludo de las Fuerzas Armadas por Navidad

El Ministerio de Defensa (Mindef) presentó un emotivo video a horas de la Navidad, en el cual se puede ver a miembros de la Fuerza Aérea del Perú, Marina de Guerra del Perú y el Ejército del Perú ejerciendo sus labores en distintos puntos del país, dentro del marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

En un mensaje difundido hoy, 24 de diciembre, a través de las redes sociales de la institución, se resaltó el sacrificio que hacen nuestras Fuerzas Armadas por dejar a sus familias e ir a ejercer su labor, en especial en épocas tan críticas como la que vivimos desde que llegó la COVID-19.

“Estamos haciendo historia con nuestro esfuerzo, con nuestro tiempo, con nuestro sacrificio. Hoy tengo una misión muy importante que cumplo no solo con responsabilidad, sino también con orgullo. No estar con mi familia estos días de manera presencial, me hace dar cuenta lo mucho que me importan, lo mucho que me preocupo por su salud, por su vida. Estoy unido a ellos de corazón”, se puede oír en el saludo.

Asimismo, reafirmaron su labor frente a su compromiso con el pueblo peruano:

“Estoy aquí para cuidarte, para cuidarnos. Mi tiempo, mi sacrificio, lo entrego con honor. ¿Sabes por qué? Porque amo a mi país, amo a mi familia, por eso seguimos aquí”.

Más temprano, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, también hizo lo propio y expresó su saludo y reconocimiento para todos aquellos que trabajan en el sistema de salud, en el ministerio, los gobiernos regionales, a nivel de EsSalud, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

“Las fiestas nos recuerdan que juntos sí podremos resistir. Nosotros, los que trabajamos en salud, tenemos que ser los voceros de lo que la población tiene que hacer en estas fiestas: entregar salud, seguridad. Que el coronavirus no llegue a nuestras casas, que no llegue a nuestros establecimientos de salud”, indicó.