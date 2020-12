Tres delincuentes robaron una camioneta que trasladaba equipos topográficos valorizados en S/ 56.000, en Puente Piedra. El hecho ocurrió la noche del lunes 14 de diciembre cuando el agraviado ingresaba a su vivienda, ubicada en la cuadra 12 de la urbanización Pancha Paula II etapa.

Tal como lo captaron las cámaras de seguridad, un vehículo estacionó y descendieron tres sujetos. Ellos corrieron con dirección a la víctima, a quien amenazaron. Según relató, los sujetos utilizaron arma de fuego para pedirle su unidad de trabajo.

“Me interceptaron, me apuntaron con un arma y se llevaron el vehículo con los equipos topográficos. Estos artefactos yo recién los he comprado el año pasado. Me costó aproximadamente S/ 56.000”, indicó Leucadio Zarabia en diálogo con América TV.

Añade que, tras el hurto, los ladrones le pidieron más dinero para, supuestamente, devolverle su camioneta, pero cuando llegó al punto acordado, le robaron el dinero.

”Llamaron al celular de mi hermana, me pidieron un rescate y me dijeron que podían devolverme mis equipos y la camioneta a cambio de S/ 6.000. Luego me citaron en Independencia, pero cuando llegué, me quitaron dinero y nunca hubo camioneta ni nada”, comentó.

La víctima denunció esa misma noche en la comisaría de Puente Piedra. No obstante, desconoce como está la investigación del caso. En ese sentido, hizo un llamado a la Policía Nacional a fin de que recuperen sus herramientas de trabajo.

Por su parte, los vecinos de la jurisdicción también hicieron un llamado a las autoridades a fin de que aumenten el patrullaje en la zona.

