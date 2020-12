Comando Vacuna: Podríamos quedarnos sin dosis si no hay suscripción

El Perú se encuentra rezagado en la lista de compradores de vacunas contra la COVID-19, debido a que no se han firmado acuerdos con laboratorios. En ese sentido, Jaime Reusche, integrante del Comando Vacuna, señaló que en caso de no suscribir ningún tratado se podría perder acceso a las dosis que necesitamos.

“Hay que suscribir porque la capacidad de producción es limitado, aparte que hay una gran demanda. Lo estamos viendo. Si no se suscriben, nos vamos a quedar sin las poquísimas dosis que las que podríamos tener acceso ”, indicó el experto en diálogo con América TV.

Explicó que en el caso de la vacuna de Pfizer, el acuerdo no ha culminado, por lo que aún no tenemos aseguradas los 1.8 millones de dosis. Indicó que en caso de no hacerlo, estas fórmulas podrían ser destinadas a otros países, debido a alta demanda.

“Nosotros venimos advirtiendo desde julio pasado que se suscriban acuerdo; sin embargo, no se han realizado en nada concreto. Solo tenemos el acuerdo con Pfizer en una primera instancia que ni siquiera se ha culminado. Tenemos entendido que aún no se ha suscrito la segunda parte cuando se iba a hacer el depósito. Ni si quiera con Pfizer, que es el único acuerdo bilateral que existe, lo tenemos asegurado hasta ahora [...] Si uno no culmina un acuerdo como debe hacerlo, simplemente no se termina y se va a otro país”, enfatizó Reusche.

En ese sentido, instó a las autoridades peruanas a culminar y suscribir acuerdos que permitan el acceso a la vacuna contra la COVID-19.

“Nos faltan dosis, nos faltan vacunas, no las tenemos como se habían ofrecido. Habría que hacerse 3 preguntas, ¿Por qué no se han suscritos estos convenios?, ¿quiénes son los responsables de que no se hayan suscrito estos convenios? y ¿a quienes les afecta más? [...] La obligación del Gobierno, del Ministerio de Salud, es proveer las dosis necesarias para que los que quieran vacunarse lo hagan.

