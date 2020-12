Bandas controlan la frontera Perú-Ecuador para permitir el paso de ilegales

A pesar de que las fronteras están cerradas, hay un importante número de personas que entran a territorio peruano sin importarles arriesgar su vida o que sea de forma ilegal. Uno de los puntos más álgidos se vive en Ecuador, donde se han instalado grupos criminales que buscan establecer su hegemonía en el límite entre ambos países.

Las autoridades de Aguas Verdes, en Tumbes, afirman que este problema ocurre desde antes de la pandemia; sin embargo, se ha agudizado con el cierre de las fronteras, decretado a mediados de marzo.

Desde aquella fecha, el puente internacional está enrejado, impidiendo el pase peatonal y vehicular entre ambos países. Sin embargo, los llamados ‘coyotes’ aprovechan los 40 kilómetros del canal internacional para construir puentes artesanales por donde pasan los ilegales, en su mayoría migrantes.

De acuerdo a una investigación de Cuarto Poder, las mafias cobran 1 dólar por cada pase. Si el viajero lleva equipaje, el costo sube a 5 dólares; y se estima que en solo algunas horas pueden llegar a pasar hasta 50 ciudadanos con equipaje. Es decir, cada día, los delincuentes ganan grandes sumas de dinero.

Conociendo la rentabilidad de dominar este sector, los criminales se organizan y se enfrentan con armas de fuego, lo que ha generado varias muertes, no solo de delincuentes, si no también de inocentes, pues a quien no paga los cupos le disparan.

El mayor PNP Mario Bonilla, comisario de Aguas Verdes, afirma que la mayoría de estas bandas están integradas por ecuatorianos y demás extranjeros. Ellos son los que cobran los cupos y además protagonizan hechos delincuenciales en Huaquillas, ciudad limítrofe que le pertenece a Ecuador.

“Hay bandas organizadas en el vecino país y que me dicen en el informe que no son peruanos, si no extranjeros que se estarían preparando para un conflicto”, señala Wilmer Dios Benites, gobernador regional de Tumbes.

La Policía ha intentado hacerle frente a los grupos delincuenciales, pero no se dan abasto por la peligrosidad que los caracteriza y, además, por la gran extensión del canal internacional.

La continuidad de este ilícito negocio se ve reflejada en la gran cantidad de personas que a diario caminan en la Panamericana Norte . Al estar cerrada la frontera, resulta evidente para las autoridades y la ciudadanía que han tenido que ingresar de forma ilícita.

“Transitamos por la Panamericana y vemos ciudadanos extranjeros caminando por el territorio nacional. Eso es todos los días. La Policía dice que es incontenible por los pases clandestinos”, asegura Gerardo Risco, presidente de la Cámaras de Comercio de Aguas Verdes.