Puno: cultivó café como su padre y obtuvo una medalla de oro en Francia

La historia de Prudencio Ochochoque es digna de admirar. Su café logró consolidarse en el mundo como uno de los mejores. Obtuvo una medalla de oro en el VI Concurso Internacional de Cafés Tostados al Origen AVPA, desarrollado en París (Francia).

El joven contó a Andina que este logro es un sueño que hubiera querido obtener junto a su padre. Los restos de su familiar se encuentran enterrados en la finca del emprendedor, localizada en la comunidad de Iparo en Sandia. Prudencio lo visita constantemente.

“Él se levantaba muy temprano, me decía que para ser grande en la vida hay que trabajar”, comenta.

El muchacho es el último de sus cuatro hermanos y heredero de la finca Munaypata. Se dedicó a trabajar la tierra con el objetivo de cosechar café. Con el pasar del tiempo, obtuvo su producto Sandia Coffe que logró sobresalir en un concurso local. Esta participación le permitió que pueda enviar las muestras de su café a Francia.

Prudencio señala como anécdota que tuvo que caminar cinco kilómetros para enterarse del reconocimiento que obtuvo. Señala que el lugar donde vive no hay señal de Internet. “Ahí recién me enteré de la noticia y me sentí feliz”, indica.

El emprendedor puneña buscará nuevos galardones. Actualmente, cultiva cuatro variedades de café como son catimor, borbón, caturra amarilla y roja, los que se encuentran instaladas en cerca de una hectárea.