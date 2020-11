Comandante general de la PNP: “Tenemos que acercarnos a la población”

César Augusto Cervantes Cárdenas fue reconocido como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP). Durante la ceremonia de relevo del alto mando de la institución, el efectivo indicó que en su gestión se combatirá la criminalidad común y organizada, así como la violencia contra la mujer y el narcotráfico. Asimismo, manifestó que no se afectarán los derechos de los ciudadanos.

“Tenemos que acercarnos nuevamente a la población, nos debemos a ellos. Estoy muy orgulloso de comandar mi amada Policía Nacional”, resaltó en su pronunciamiento.

Cabe mencionar que el presidente de la República, Francisco Sagasti, anunció la designación de Cervantes mediante un mensaje a la Nación.

La decisión se tomó luego de conocerse la represión policial y la fuerza desmesurada ejercida durante las manifestaciones ciudadanas en contra del régimen de Manuel Merino.

Producto de ello, Jack Bryan Pintado Sánchez e Inti Sotelo Camargo perdieron la vida y otras cientos de personas resultaron heridas.

Adicionalmente, se han denunciado múltiples casos de abuso policial. Una joven aseguró que un policía se acercó a ella sin mascarilla y le dijo que tenía coronavirus. Además, señaló que la desnudaron y la mantuvieron en una calabozo en pésimas condiciones.

En tanto, Luis Araujo Enríquez afirmó haber sido retenido y agredido durante tres días por personal del Grupo Terna, luego de participar de la segunda marcha nacional contra el régimen de Manuel Merino.

“Quiero hacer presente que he sido agredido por lo que viene a ser el Grupo Terna, me han tenido reducido. Tres días sin comer, sin agua en una habitación, aparentemente escondido con otra persona y no sé quién era porque nos tenían separados. Estoy bien, gracias a Dios no me han hecho nada, unos golpes que cualquiera lo soporta y gracias a todas las personas que han estado apoyando la causa de mi madre para poder encontrarme”, expresó en un video difundido en redes sociales.

LR PODCAST: escucha el informe matinal del 26 de noviembre del 2020