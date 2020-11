Salieron diciendo “ya regreso mamá” y no volvieron

Aunque no se conocían, Jack Bryan Pintado Sánchez (22) y Jordan Inti Sotelo Camargo (24) tenían muchas cosas en común: los dos provenían de hogares humildes, tenían objetivos claros en la vida, se preparaban para ser profesionales y de esa manera poder sacar adelante a sus familias.

Lo que Bryan e Inti también tenían en común era su espíritu luchador y su intolerancia hacia las injusticias, según comentaron los deudos. Fue este sentimiento de impotencia ante la asunción de Manuel Merino y la vacancia presidencial, lo que los llevó anoche a marchar en dirección al Congreso de la República para expresar junto a miles de personas su rechazo al gobierno de facto.

Inti, como lo conocían sus amigos en Barrios Altos, “se paseaba repartiendo pan cuando era niño. Era tranquilo, era un chico tierno, andaba siempre con su bicicleta y tenía gusto por los viajes al interior del país, seguro por eso estudiaba Turismo y Hotelería en el Instituto Cesca. Siempre me saludaba con mucho respeto. La mamá de ellos -los tres hermanos- nunca les gritaba, nunca les habló fuerte”, comenta entre lágrimas una de sus vecinas.

Dijo que iría a la marcha hasta las nueve y luego regresaría. Al ver que no regresaba, el papá de Inti lo llamó para preguntar a qué hora regresaría y escuchó del otro lado del teléfono: “Disculpe, yo no soy su hijo, soy del hospital Grau, su hijo ha fallecido”.

Pachas Pintado, hermano de Inti, lo acompañó a la marcha, pero ante los constantes gases lacrimógenos que caían se tuvieron que separar. “Los policías atacaron a matar, no aéreo, no a los costados, fue al cuerpo y para que a mi hermano le haya llegado a la altura del corazón. Siento vergüenza de Merino, del ministro del Interior y de los que están tratando de lavarse las manos. Si la Policía es quien lo ha asesinado, son ellos los que deberían hacerse cargo de los gastos del sepelio”, indicó indignado el joven.

Por otro lado, Pachas denunció que la Policía lo buscó y fue hasta su casa sin motivos concretos. “Yo no entiendo por qué mientras mi familia estaba en el hospital lamentando la partida de mi hermano, aparecen policías en mi domicilio de manera intempestiva. Yo estoy convencido que han tratado de meterme algo para decir que soy terrorista o mi hermano es terrorista, pero los vecinos los han sacado. No sé con qué motivos han querido entrar a mi casa”.

Bryan Pintado llegó a Lima desde su natal Loreto a los tres años de edad. Desde ese momento, siempre fue muy unido a su abuelita. Fue ella quien lo crió y por eso le decía ‘mami’. Era tranquilo, noble y buen muchacho. Así lo describen sus familiares.

Óscar Pintado, padre de Bryan, se encontraba con su madre cuando recibió una llamada. “Una señora llamó a mi teléfono y me dijo el apellido de mi nieto y yo no lo podía creer, le dije que me mande una foto para ver si era él”.

“El salió como a las 2 después de almuerzo, me dijo ´mamita ya vengo´, le di su propinita, y salió contento”, recordó la abuela.

“Hasta ahora yo no puedo creer que mi nieto esté muerto. Nadie me llamó a pesar de que él tenía sus documentos y celular. Su plan era estudiar, su meta era estudiar derecho porque veía mucha injusticia", comentó.

“Lo mataron como cualquier cosa estos ´señores policías´, con el perdón de los señores porque no mecen llamarse así. A la gente que mata a otro ser humano solamente hay que llamarles asesinos porque eso es lo que son”, manifestó.

El padre de Bryan tenía conocimiento del descontento de su hijo. Él dice que existen universidades que son un negocio y debido a su condición económica se complicaba que Bryan siga con sus anhelos de estudiar abogacía.

Como si no tuvieran suficiente, ambas familias denunciaron la falta de interés y lentitud en los trámites de necropsia de los jóvenes. Además, de no contar con ningún apoyo de los representantes del Estado y una total indiferencia.

Acciones legales

Ambas familias sentarán una denuncia por homicidio. Además, pedirán en la quincuagésima quinta fiscalía el impedimento de salida del país para el ministro de facto Gastón Rodríguez, y de los policías que estuvieron a cargo de la represión ejercida anoche.

El abogado Walter Matos informó que denunciarán “al autor inmediato, el que hizo el disparo, el encargado de ese cuadrante, el jefe de la séptima región y contra los que resulten responsables. No hay apoyo para el hermano de un mártir de la democracia”, refirió.