Madre denuncia que policía agredió a su menor hija en marchas contra Merino

Una madre denunció que sus dos hijas fueron víctimas del abuso y represión policial durante las manifestaciones contra el actual presidente Manuel Merino en el Cercado de Lima. Incluso, una de ellas es una menor de edad. Según declaraciones de la progenitora a Latina, la Policía agredió a las féminas cuando caminaban hacia su vivienda.

“A eso de las 10.00 p. m., estábamos subiendo por Quilca con mis dos hijas. Ellas iban adelante y yo atrás. Nos dirigíamos a nuestro inmueble cuando entraron dos motos de efectivos policiales y empujaron a mi hija mayor contra la pared", aseguró.

Ella manifestó que la mujer policía le dijo que “se retirará, de forma agresiva”. “Mi hija vio esa actitud y decidió grabarla. Esto enfureció más a la efectiva. Entonces, la agente intentó arrebatarle el celular. Empezaron a forcejear. Ahí, mi otra hija que tiene 14 años intentó abrazar a su hermana para evitar que sigan", detalló.

“Entonces, la mujer policía agarra a mi hija menor y la reduce al piso. Yo vi eso y corrí para que la suelten, pero no me hicieron caso. Luego, 10 policías llegaron y se las llevaron. Yo dije que tenía que ir con la menor, pero no me hicieron caso”, aseguró.

Ambas detenidas fueron trasladadas en la comisaría Alfonso Ugarte. Al llegar, la progenitora indicó que su menor hija precisó que “los policías le pidieron no ponga denuncia ni nada para que salgan ahora”. Sin embargo, ambas se negaron.

La madre expresó que pondrán una denuncia contra los efectivos policiales por su accionar. “Primero, denunciaremos por la agresión cometida contra mis hijas porque ellos han puesto que ellas los agredieron, eso no es cierto. Además, pusieron que fueron encontradas a las 11.20 de la noche, vulnerando el toque de queda, lo cual nuevamente, es falso”, mencionó.

Por el momento, ambas féminas continúan detenidas a la espera que la Policía procese los trámites del médico legista. La progenitora pide justicia porque “nunca agredieron a los policías”. En redes sociales, también exigen su pronta liberación.

Mi amiga, Adriana Espíritu, fue detenida junto a su hermanita de 14 años por la @PoliciaPeru después de haber sido gaseadas indiscriminadamente. Llevan detenidas más de 14horas@Defensoria_Peru @cnddhh @CIDH .@larryportera .@ocram pic.twitter.com/fSLGMywB5W — Alegata 💚 (@alearcaz) November 11, 2020

