Tres niños con sordera escuchan por primera vez la voz de sus madres tras cirugía

En medio de la emergencia sanitaria que vivimos, las noticias positivas también se hacen lugar. Ese es el caso de tres menores de edad con sordera congénita, quienes lograron escuchar por primera vez en su vida la voz de sus madres.

Esto fue posible gracias a una cirugía de implantes cocleares realizada con éxito por los especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. De esta manera, los pequeños podrán desarrollarse y tener una mejor calidad de vida.

“Para nosotros es un día especial porque en medio de la pandemia han nacido auditivamente tres niños menores de 5 años, quiere decir que por primera vez escuchan los sonidos del medio ambiente, es una buena noticia que nos llena de mucha satisfacción”, manifestó Francis Martínez Samaniego, otorrinolaringólogo y cirujano encargado de las intervenciones.

El procedimiento quirúrgico se completa tras el periodo de cicatrización, cuando se procede a colocar y activar el dispositivo que procesa el sonido del implante colocado. Este último consiste en un sistema auditivo digital programable que reemplaza la función del oído interno y transmite los sonidos al nervio encargado de conectarlo con el cerebro para que este lo interprete.

Según el especialista, esta cirugía era necesaria a esta edad ya que, de no haberla recibido, no podrían desarrollar el lenguaje oral, el habla y un correcto desarrollo cognitivo social. No obstante, para que esto se logre de manera optima, deberán iniciar terapias auditivas verbales o del lenguaje.

“Este es el comienzo para estos niños, ahora escuchan los diversos tipos de sonidos y por tanto recién aprenderán a hablar, a pronunciar letras, consonantes, vocales, palabras y luego frases, es un proceso y los especialistas de la Institución realizarán constante seguimiento para ver su evolución”, agregó.

En los últimos tres años, el INSN San Borja ha realizado 22 implantes cocleares. Solo en el último año logró hacer 9 intervenciones, de los cuales tres fueron durante el periodo de emergencia sanitaria.