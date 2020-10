Solischa, la influencer cusqueña que enseña quechua y las tradiciones andinas [VIDEO]

Con más de 30.000 seguidores, Soledad Secca, también conocida como ‘Solischa’, conquistó la red social de Facebook por difundir la lengua quechua y compartir ceremonias andinas tradicionales.

La joven cusqueña que vive en la comunidad campesina de Occopata solo necesita de su smartphone para grabar sus videos y difundir su contenido. Cuando la señal de internet falla toma su bicicleta para transportarse hasta una zona con cobertura.

Soledad se convirtió en influencer casi sin haberlo planeado. Un día subió una foto de ella cuando trabajaba en la chacra y puso una frase en quechua y su traducción al castellano en la descripción. No esperaba tener tanta popularidad después de esa publicación.

“Solischa, queremos que nos enseñes en quechua”, “haz videos”, le pedían sus amigos de internet. Es así que empezó a subir sus primeros videos donde hablaba en quechua.

Con tanta popularidad que logró, decidió crear su página de Facebook, donde sus amigos comenzaron a seguirla. Con el pasar de los meses, se convirtió en influencer y superó los 30.000 seguidores.

En una entrevista a Somos Periodismo, la universitaria indicó que se inspiró en el youtuber Wayna Mantilla, joven apurimeño que enseñaba quechua, pero que falleció en 2018.

“Creo que muchas personas se han sentido identificadas porque en los videos me muestro muy natural. Aunque en público soy muy tímida y en las entrevistas me puedo poner nerviosa. Me gusta mostrar la realidad. No preparo escenas ni actúo. Los videos que hago son muy espontáneos”, señaló para el medio digital.

Confiesa que en algún punto de su vida no siempre se sintió tan segura de su identidad. “A mí siempre me ha gustado ponerme polleras, pero mi mamá no quería que me vista así por el ‘qué dirán’, la pollera es sinónimo de atraso”, cuenta.

Cuando cumplió 20 años, a Soledad dejó de importarle lo que la gente piense de ella y comenzó a usar polleras en su vida cotidiana. Incluso, en una de sus primeras publicaciones, una de las más destacadas es la frase “Soy quechua y decido mostrarme como soy”.

“Cuando estoy con pollera me tratan de distinta manera que cuando voy con pantalón. Uno debe poder decidir qué es lo que quiere usar, por eso puse esa frase, porque yo pienso que no deberíamos ocultar o fingir”, manifiesta.

