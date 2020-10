Vacuna contra la COVID-19: “Siendo realistas, la tendencia es que llegue después del 2022”, sostiene Maguiña

El presidente Martín Vizcarra aseveró que el Perú contará con la vacuna contra el nuevo coronavirus en el primer trimestre del 2021. Ciro Maguiña, epidemiólogo y docente de la Universidad Cayetano Heredia, se pronunció al respecto e indicó que hay que tener en cuenta que esta “no es una voluntad de plazos y fechas”.

“Es un buen deseo del presidente, pero los estudios aun no han concluido. Yo creo que llegará el segundo semestre. Incluso, la tendencia es que llegue luego del 2022”, afirmó en una entrevista a ATV Noticias.

Agregó que se tiene que constatar que ningún integrante de los grupos de prueba presente problemas colaterales. Ante esto, recalcó que se tiene que seguir con los protocolos sanitarios que se están tomando: “...la única arma que tenemos hasta que venga la vacuna, es la mascarilla, el distanciamiento y el agua y alcohol”.

Sobre un posible rebrote de la pandemia en el Perú, como se ha dado en otros países, indicó que la situación es mejor, pero hay que estar preparados.

“Escuchaba al presidente, no hay que bajar la guardia, estamos un poco mejor que en marzo o abril, pero en las UCI hay muchos lugares en donde no alcanza. El oxígeno ha mejorado, pero las condiciones sanitarias no son las adecuadas. un ejemplo es el aumento del dengue”, afirmó Maguiña.

Con respecto al posible reinicio de clases para el próximo año, el especialista del Colegio Médico del Perú enfatizó que eso dependerá de la fecha de una probable nueva ola.

Por otro lado, en relación a la asistencia de playas, Ciro Maguiña declaró que hay que establecer horarios y descartar la apertura de piscinas, los cuales se pueden convertir en los nuevos focos de contagio de la COVID-19.

