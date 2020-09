Chorrillos: capturan a delincuente que disparó a policía para robarle un celular [VIDEO]

La Policía Nacional capturó nuevamente a Juan Esnaider Castro Medina, considerado uno de los delincuentes más peligrosos de la capital debido al amplio prontuario que tiene, en Chorrillos. Esta vez, ‘Nando’ fue intervenido en un auto negro con lunas polarizadas mientras portaba armas de fuego y hasta granadas de guerra.

Según informó el comandante PNP Ramón Vásquez, jefe de la Depincri Barranco - Chorrillos, este sujeto estaría inmerso en sicariato y cobro de cupos en obras de construcción civil. Por ello, habría sufrido un atentado por parte de miembros de su propia banda hace algunos días, pero logró sobrevivir.

Además de los delitos ya mencionados, Castro Medina fue acusado de haber disparado a una mujer policía para robarle el celular el último 18 de mayo. El delincuente contó con un cómplice que estaba en motocicleta, tal como demostró un video de una cámara de seguridad.

También fue intervenido el 21 de enero por vender droga y portar armas de fuego sin licencia y, diez días después (31 de enero), volvió a ser capturaron por intentar robarle a un ciudadano por medio de una mototaxi.

Durante el interrogatorio al que fue sometido en la comisaría, confesó cómo cometía sus asaltos. “Yo bajaba de la moto como todo el mundo y arrebataba celulares y esperaba en otra esquina”, narró.

No obstante, dijo que había cambiado debido a su menor hijo y negó haber delinquido en los último meses. “No soy bueno, pero ya estoy tranquilo. Mis frejoles me los estoy ganando con el sudor porque sé que tengo un ‘cachorro’ y no lo quiero dejar”, aseguró.

Para la Policía, estas declaraciones fueron parte de una estrategia para librarse de sus culpas, ya que la pericia psicológica lo describe como una persona manipuladora.

El coronel Vásquez aseguró que trabajan en coordinación con el Ministerio Público para que esta vez ‘Nando’ no sea liberado como en anteriores ocasiones.

