SJL: vecinos piden que no liberen a sujeto que mostraba sus partes íntimas a niños

Kenyi Javier Felipa Aquino fue denunciado por los vecinos del sector de Campoy por los delitos de acoso sexual, intento de violación sexual y por mostrar sus partes íntimas a menores de edad. Sin embargo, ellos temen que pueda ser liberado ante falta de pruebas.

Ciudadanos indicaron en ATV que este sujeto enseñaba sus partes a los niños que vivían cerca a la zona ubicada en San Juan de Lurigancho. Incluso, acosaba a mujeres que acudían a tiendas aledañas y las esperaba en el exterior para abordarlas.

Este último domingo, el hombre intentó abusar sexualmente de una vecina, quien fue auxiliada por varias personas al escuchar sus gritos. Según el testimonio de la fémina, el sujeto ingresó a su apartamento sin previo aviso y dispuesto a atacarla.

No obstante, para la justicia, este podría quedar en libertad a falta de pruebas suficientes y al no existir una “violación consumada”. De acuerdo al informe del medio, la comisaría del sector ratificó que el Ministerio Público debe tomar acciones pertinentes para que el hombre no sea liberado.

Por otro lado, otra mujer denunció que anteriormente han llamado en reiteradas oportunidades a los efectivos policiales para que detengan al hombre acusado de intento de abuso contra féminas y acoso a menores de edad; sin embargo, nunca vinieron. Ellos piden que vean su caso antes que sea demasiado tarde.

¿Dónde pedir ayuda ante casos de violencia contra la mujer?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

