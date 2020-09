Arequipa: Elmer Cáceres Llica justifica firma de adenda 13

Elmer Mamani

En campaña dijo manán, en el poder ari. Cuando era candidato, el hoy gobernador regional Elmer Cáceres definió la adenda 13 en el contrato de Majes Siguas II como atentorio contra el pueblo de Arequipa. Incluso le mandó una carta notarial a la autoridad de ese entonces, Yamila Osorio, para abstenerse de firmarla.

Ante este giro de posición la autoridad dijo ayer: “Hemos consultado con técnicos y asesores. Todos indican que se debe firmar. No hay otra salida”, declaró en la presentación de su propuesta para reactivar el proyecto agroindustrial detenido desde el 2017.

Cáceres argumentó que la constructora Cobra realizó mejoras. Por eso su gestión hizo suya la propuesta de cambiar los canales por tuberías presurizadas. Eso permitirá ahorrar 30 millones de metros cúbicos (m3) de agua y otras contingencias relacionadas con la disponibilidad hídrica.

El cambio tecnológico implica modificar el sistema de distribución de agua y parcelación para las 38 500 hectáreas del proyecto.

Augusto Palaco, apoderado legal del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), explicó que en el modelo anterior se contemplaban 90 tomas para módulos de 400 héctareas.

Ahora serán 200 tomas que llegarán hasta la tierra del adquiriente. En el otro esquema, el agua arribaba hasta la cabecera de la pampa de Siguas y cada agricultor debía tender sus propios canales. Se hará 2 kilómetros de canales internos y reservorios hacia las cabeceras de parcela. Cuatro tomas serán separadas para centros logísticos y dos para la ciudad a planificarse. “Con esto es más vendible el proyecto”, indicó Palaco.

La infraestructura será automatizada y con telemandos. “Optamos por la mejoras técnicas que reducir los costos”, adujo.

Palaco sostiene que estas modificaciones fueron consensuadas con Cobra. Además negó que el GRA le haga el trabajo fácil a la concesionaria optimizándole la propuesta. Es una asociación público privada, no es un contrato típico, defendió.

De aprobarse la propuesta el costo de Majes II pasaría a US$ 654 millones y la distribución financiero sería así: 43% (US$ 282 millones) lo pondría el Estado y 57% (US$ 372 millones) la concesionaria. Cobra asume los US$ 104 millones adicionales. Palaco sostuvo que ese fue el acuerdo y se plasmará en el contrato. La empresa recuperará su inversión de la venta de agua y del derecho de uso de las hidroeléctricas Lluta y Lluclla. No mencionó si el precio del recurso hídrico aumentará por esto.

“En el caso que no se firme Cobra nos entablarán un arbitraje (…) La adenda es importantísima para destrabar Majes II, otros problemas no existen”, advirtió el gobernador. Sostiene que si no la firman habrá entre 4 a 5 años de retraso. Pero Cobra necesita el aval de Estado para solicitar un crédito internacional y financiar ese monto. Para eso se solicitó la garantía soberena.

La autoridad culpó de este entrampamiento a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, por recomendarles que no fuera necesario una norma del Parlamento. “Debimos hacer eso hace tiempo pero les hicimos caso a los ministros”, dijo Cáceres.

El jefe de Planeamiento y Presupuesto, Javier Rospigliosi, aseguró que tendrían aprobada la norma el 15 de octubre. Sin embargo, debe pasar por las comisiones Agraria y de Presupuesto, antes de su debate. Napoleón Ocsa, gerente de Autodema, negó que exista un informe técnico indicando que el camino de la ley tardaría dos años.

Cáceres anunció un viaje a Lima para reunirse con bancadas y las comisiones. La tarea es convencer a la mayoría de los 130 parlamentarios. Caso contrario el gobernador dijo que estarán traicionando al país y Arequipa.

El camino del Minagri en manos del Congreso

Con su carta elegida del GRA, ¿cómo queda las tratativas del ministro de Agricultura, Jorge Montenegro para que se apruebe el convenio de traspaso de Majes II? Augusto Palaco apoderado legal sostuvo que es un tema ya zanjado por la desaprobación de los consejeros. “No es una situación que esté en la actualidad, planteada. Si cambian estas circunstancias lo veremos”, dijo.

Cáceres señaló que no puede obligar al Consejo aprobar el convenio. Sin embargo aceptó que según ley está obligado a firmar el acuerdo si ese organismo lo aprueba.

