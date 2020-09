Miembro del Comando Vacuna aclara que Perú aún no firma contrato para comprar dosis

El Estado peruano no ha firmado ningún contrato con algún laboratorio para que le suministre las vacunas contra el virus. Así lo informó el integrante del Comando Vacuna COVID-19, Raúl Delgado Sayán.

Según explicó el experto, no se ha logrado concretar ningún contrato con ningún laboratorio que venga elaborando alguna dosis.

“El Gobierno, a través de la Cancillería, el Minsa y nosotros hemos colaborado en lo posible, porque somos un grupo privado, se firmó un memorándum de atención, pero todavía no logramos en concreto firmar un contrato con un laboratorio preciso para que podamos adquirir las vacunas”, indicó el especialista en diálogo con Canal N.

Precisó que no se ha realizado ningún adelanto de dinero que garantice el abastecimiento de la vacuna a nuestro país.

“Entiendo que hasta hoy eso no lo hemos hecho firme (la firma del contrato), hay en este momento alrededor de 5.760 millones de dosis, hasta hace una semana era así, ya comprometidas por otros países que ya han firmado, tenemos que hacer eso prontamente”, señaló Delgado Sayán.

Por otro lado afirmó que el Perú sea elegido como parte de los ensayos clínicos de la potencial vacuna no garantiza un abastecimiento. “Es importante hacer el contrato, porque si uno no paga y firma la orden de compra no puede exigir que le den las vacunas por más ensayos clínicos que haga con ellos”, explicó.

Según una encuesta llevada a cabo por Ipsos Mori, Perú es el segundo país de América Latina con más ciudadanos dispuestos a vacunarse. De acuerdo con el sondeo, el 79% de peruanos estaría de acuerdo en aplicarse una dosis contra la COVID-19, mientras el 21% de la población indicó que no se colocaría.

