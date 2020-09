Trujillo: Hospital COVID-19 no registra muertes en las últimas 24 horas

El Hospital Regional Docente de Trujillo, designado como nosocomio referencial COVID-19 reveló que no se ha reportado muerte alguna por el coronavirus en las últimas 24 horas.

Así lo dio a conocer el director de dicho establecimiento de salud, Agusto Aldave, y señaló que esta situación se ha dado por primera vez en los seis meses del inicio de la pandemia.

En una conferencia de prensa, Aldave también señaló que existe disminución considerable de casos leves, ya que, de las 230 unidades con las que se cuenta, 100 están disponibles.

Sin embargo, la cifra de pacientes graves no disminuye como se quisiera. Actualmente todas las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) están ocupadas.

Asimismo, dio a conocer que se encuentran preparados para una probable segunda ola de contagios, aunque ya no cuentan con medicamentos.

“Ahora no podemos entubar porque nos falta medicamentos básicos como fentanilo y midazolam. Afuera, en la parte privada, sí hay. Uno llama al proveedor, pero no contestan porque no les conviene trabajar con un hospital y venimos luchando hace dos meses”, enfatizó.