Miraflores prohibiría el ingreso a repartidores que no cuenten con prueba negativa de la COVID-19

Tras conocerse que al menos un 25% de repartidores de delivery dieron positivo a una prueba de coronavirus, el alcalde de Miraflores, Luis Molina, anunció que publicaría este miércoles un decreto municipal que prohibiría el ingreso al distrito a los trabajadores de este servicio si no cuentan con un certificado con resultado negativo de la COVID-19.

La decisión se tomaría si es que no se llega a un acuerdo con las autoridades del ministerio. “El lunes o martes ya nos hemos reunido con el viceministro de Salud, pero si no hay interés, el día miércoles publicaré un decreto en el que se va a prohibir terminantemente que trabajen los deliverys que no cuenten con un certificado de prueba negativo de coronavirus”, indicó en Panamericana.

PUEDES VER Surquillo: Policía Nacional interviene fiesta de motociclistas durante toque de queda

Para lograr este objetivo, el burgomaestre indicó que realizarán operativos todos los días para supervisar que se cumpla la disposición. “Haríamos operativos diarios con bastante precisión a todos los deliverys. Si no cuentan, no van a trabajar en el distrito. A esas empresas de Rappi y Glovo que cumplan con brindarles las pruebas rápidas y moleculares a sus trabajadores” , dijo.

Ante ello, los trabajadores de delivery manifestaron que la obligación debe ser de la empresa, puesto que en ellos no recae la norma. Por otro lado, algunos expresaron que nunca recibieron una prueba.

“Sería mejor para descartarlo de una vez”, mencionó un trabajador. El último 01 de septiembre, la Municipalidad de Miraflores realizó una nueva jornada de tamizaje para poder detectar casos positivos de coronavirus entre los repartidores de delivery.

Cerca del 70% de los trabajadores declaró que nunca pasó por alguna prueba rápida o molecular desde el inicio de la pandemia, lo cual implica un gran riesgo para la población. El gerente municipal Luis Llanos recordó que la normativa del Ministerio de la Producción para permitir este tipo de actividades obliga a la empresa a entregar los equipos de protección personal a los trabajadores y contratar a un médico para que le realicen un control diario de su salud.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.