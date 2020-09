Contraloría observó instalación de planta generadora de oxígeno en Hospital Las Mercedes

Coronavirus en Perú | En noviembre del 2018, el Hospital Regional Docente Las Mercedes (HRDLM) desembolsó S/ 675.000 para adquirir un equipo generador de oxígeno medicinal y accesorios, cuya planta recién fue instalada en septiembre del 2019.

A través del informe de orientación de oficio n.° 026-2020, la Contraloría encontró que en dicho proceso no se consideró la compra de un compresor/booster de alta presión para llenar los cilindros con oxígeno, lo cual habría permitido aprovechar el equipo para abastecer a todo el nosocomio. Actualmente, a través de las redes de distribución, solo se atiende los servicios de neonatología y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

PUEDES VER Lambayeque: camiones cisterna distribuyen agua sin autorización sanitaria

Esto ocurrió pese a que el comité de selección sí consideró en las bases integradas la necesidad de compresores e, incluso, se recibieron cotizaciones; no obstante, la empresa encargada de elaborar el expediente técnico (Ravadi S. A. C.) no lo incluyó en las especificaciones finales.

En todo este tiempo, según los cálculos realizados por el órgano de control, el 40% de la producción — es decir 130,56 m³ diarios (9.792 m³ mensuales)— podría haber sido envasada y distribuida al resto de áreas médicas (emergencia, hospitalización, medicina) para atender a los pacientes.

“Si la entidad hubiera alertado oportunamente dicha ausencia, se estima una producción aproximada de 43.737,6 m³, lo que haría un total de 4.373,76 cilindros de oxígeno de 10 m³ para abastecer a las distintas áreas del nosocomio e, incluso, a otros hospitales”, concluye el equipo auditor.

PUEDES VER Contraloría reporta falta de chips con paquetes de datos para estudiantes de la UNPRG

¿Qué hizo el Hospital Las Mercedes ante la falta de oxígeno? En febrero último suscribió un contrato con la empresa Praxair Perú S. R. L., a fin de abastecerse de 9.600 m³ de este insumo por 12 meses a un costo de S/ 82.094.

Junto con la planta generadora de oxígeno, el hospital adquirió 30 cilindros para almacenar este insumo; sin embargo, no podían ser recargados porque no había el compresor de alta presión. En este contexto, tuvo que pagarle a una empresa privada para cubrir la demanda.

La falta de este importante equipo recién fue advertida por la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento siete meses después de haber instalado la planta de oxígeno; es decir, en abril de este año.

Por ese motivo, a fines de julio, el nosocomio destinó S/ 498.500 para adquirir e instalar el compresor de alta presión, cuyo plazo vencerá el próximo 19 de septiembre. Sin embargo, tal como pudo comprobar la Contraloría, aún no existe un ambiente acondicionado para el funcionamiento de este nuevo equipo.

La República intentó comunicarse con el director del Hospital Las Mercedes, Elmer Delgado, y con el gerente regional de Salud, Víctor Echeandía, pero no brindaron respuesta.