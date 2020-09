Sacerdote y primer paciente grave de COVID-19 contó su experiencia: “Hasta hoy sigo recuperándome”

El primer paciente en Perú que tuvo que requerir de un respirador artificial a causa del nuevo coronavirus fue el sacerdote Luis Nuñez del Prado, quien era padre de la parroquia San Gabriel Arcángel ubicada en Villa María del Triunfo y tuvo que ser internado en el Hospital Edgardo Rebagliati.

El párroco estuvo luchando por más de un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su pronóstico era reservado, puesto que tenía como enfermedades preexistentes sobrepeso y prediabetes. Esta condición es muy delicada; sin embargo, pudo salir del cuadro y ser hospitalizado. Hoy se unió a la campaña del Gobierno para contar su experiencia.

“Soy un sobreviviente del COVID, ya que fui el primer paciente grave. Yo llego a UCI con una saturación de 80, muchos han muerto con eso. Me tenían que entubar. Cuando llegué no había nadie, todo estaba vacío, pero cuando desperté, había muchísimos enfermos”, indicó en la campaña ’No Seamos Cómplices, el COVID no mata solo’.

Además, indicó que pasó un largo proceso de rehabilitación y que aún continúa, debido a que poco a poco ha empezado a caminar con ayuda de instrumentos.

“He estado casi dos meses en el hospital, internado. Había perdido un 60% de masa muscular, no podía pararme. He tenido que recuperarme en estos meses, hasta el día de hoy sigo recuperándome. Esta enfermedad no es una cosa sencilla, no es una gripe, es un enfermedad que nos mata”, detalló.

Por ello, él llevó un mensaje a toda la población, ya que muchos ciudadanos aún consideran que no se van infectar de la enfermedad o peor aún, dicen que son asintomáticos. “Lo que le diría a las personas que no acatan las normas es que tomen conciencia, sean responsables, no sean portadores del COVID, no seamos cómplices”, acotó.

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó un total de 663.437 infectados y 29.259 fallecidos a causa del nuevo coronavirus. El presidente Martín Vizcarra manifestó nuevas disposiciones en el mes de setiembre como toque de queda domingos, prohibir reuniones de familias y/o sociales; niños y adultos mayores de 65 años no pueden salir, salvo a 500 metros por media hora, entre otras.

