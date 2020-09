Chorrillos: personas vulnerables no fueron monitoreadas por la Operación Tayta

En medio de la emergencia sanitaria que vive el país, el Ministerio de Salud (Minsa) implementó el Plan Tayta como medida para detectar a tiempo casos de personas infectadas con la COVID-19; sin embargo, ciudadanos del distrito de Chorrillos denunciaron que no se estaría cumpliendo como se debe.

“Vinieron a mi casa y me dijeron que tenía coronavirus. Me dijeron que guarde reposo, no me dieron medicamentos. Mis hijos tuvieron que comprarlos. Yo soy recicladora”, dijo una anciana que sufre de diabetes a Canal N.

Asimismo, un padre junto con su hija, quienes laboran en una bodega, recibieron el mismo diagnóstico. Inclusive, señalaron que el personal de salud les confirmó que eran asintomáticos.

“Pésimo, debieron decirnos que para no presentar síntomas requeríamos de medicamentos, los cuales tampoco nos dieron. El paracetamol y las otras medicinas nos las compramos nosotros con nuestra plata”, dijeron.

Otros vecinos de dicho asentamiento humano revelaron que cuando se acercaron a preguntarle a los médicos si podían realizarse un test de descarte de coronavirus, ellos manifestaron que ya no contaban con más pruebas, pero que volverían otro día.

“Nos dijeron que no tenían pruebas, que regresarían el lunes para seguir el monitoreo, pero nunca más volvieron. No sabemos si tuvimos o tenemos el coronavirus o no. Tampoco tenemos recursos para hacernos pruebas nostoros solos”, declaró una vecina.

Cabe resaltar que el ministro de Defensa, Jorge Chávez describió lo sucedido como un error mínimo y que se estaría realizando el monitoreo correspondiente.

“Lamentamos eso. Yo no diría que se ha sobrepasado, nosotros estamos haciendo un monitoreo diferente”, dijo para Canal N.

