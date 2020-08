Tragedia en Los Olivos: administrador de la discoteca contrajo COVID-19

Por: Melina Ccoillo, Jesica Merino y Karla Cruz

“Job Jonatan Luque Ayala, natural de Lima, nacido el 7 de diciembre de 1982”. Así se presentó ante el juez Alberto Dejo el administrador de la discoteca Thomas Restobar y promotor de la fiesta ilegal donde murieron 13 personas. La diligencia no fue presencial porque Luque arrojó positivo para Covid-19.

La versión fue confirmada por su abogado Marcelo Vilela, tras acompañar al detenido en el control de identidad que se llevó a cabo en la mañana de ayer en la Corte de Justicia de Lima Norte. “Ayer ha ido al médico legista y dio positivo para Covid-19. Está en la etapa final”.

Por la tarde, continuando con las diligencias, el denunciado debió rendir su manifestación ante la fiscal Joselyn Herrera, a cargo del caso.

Pese a que Luque Ayala y su pareja Yudith Ortega Godoy (no habida) son, hasta el momento, los únicos acusados como responsables de la tragedia de la noche del 22 de agosto, su abogado consideró que el delito por homicidio simple es “desproporcionado a los hechos”, puesto que el local cuenta con permiso para funcionar como restaurante y peña.

Como se recuerda, hace un par de días, el abogado acusó al cantante “Juancho” Peña de ser el organizador de la fiesta ilegal. Sin embargo, el paradero del intérprete es aún desconocido.

“No hay denuncias”

El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, aseguró a La República que no existen denuncias previas de los vecinos contra el local donde funcionaba la discoteca Thomas Restobar, ubicada en la avenida El Zinc. “Podrías cotejar el Facebook de la municipalidad para corroborar que no haya habido alguna queja. No hay denuncias. Conocen mi celular, cuando algo no les gusta se comunican conmigo”, expresó el burgomaestre, quien solo ha aceptado tener una “responsabilidad emocional” en la tragedia ocurrida en su distrito.

No obstante, para el regidor Javier Sulca, si no hay registro de denuncias de esa discoteca es porque “ayer se limpió todo el municipio”, ante la llegada de personal de Fiscalización.

Los vecinos del lugar tampoco coinciden con el alcalde, pues afirman que en muchas oportunidades denunciaron excesos en el local. Una de ellas es una ciudadana identificada como Rosa, quien vive en la zona desde hace tres años. “Ya hemos denunciado antes. Ese sábado, cuando pasábamos, (vi) la cantidad de cerveza que había afuera. Mi amiga me dijo ‘tanta cerveza, acá puede pasar algo, ya me voy a enterar mañana en las noticias’”.

Y no fue la única vecina en sospechar que una tragedia ocurriría. La señora Echevarría, también vecina del lugar, dijo que “se veía venir una catástrofe. Como es todo tapado, algo clandestino deben estar haciendo”, pensaba.

Para los moradores, además, es sorprendente que el personal de Serenazgo, que permanecía en una caseta a solo unas cuadras del local, nunca haya acudido a supervisar. “Vivo acá a la vuelta. No logro comprender cómo es que estando la caseta del Serenazgo a unos pasos van a desconocer todo. Por las tardes hacían bulla (en Thomas Restobar) y se escuchaba a larga distancia”, dice Samuel Hinostroza.

Un representante de Seguridad Ciudadana del distrito declaró a La República que las quejas de los vecinos pueden haberse efectuado a través de llamadas, pero no era la manera formal de hacerlo.

En la mañana de ayer, la discoteca fue clausurada. Y, como se publicó ayer en La República, según el alcalde Castillo, en el 2019 el lugar fue cerrado, pero un mes y medio después fue nuevamente abierto. Pese a ello, la abogada del administrador del local negó que su patrocinado haya recibido alguna notificación de clausura.

Mientras continúa la búsqueda de responsables, el Ministerio de la Mujer dio a conocer anoche que no son cuatro, como en un primer momento se registró, sino 18 menores los que perdieron a sus madres en la tragedia de Los Olivos.

Funcionarios se presentan en el Congreso

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, el subgerente de Fiscalización y Control Urbano de la Municipalidad de Los Olivos, Luis Alejandro Pareja, señaló que no tenía conocimiento previo sobre las fiestas que se realizaban en la discoteca. En tanto, el alcalde Castillo aseguró que el distrito cuenta con solo S/ 90 millones y que, parte de este monto, habría sido destinado para la compra de vehículos.

