Congresista Mariano Yupanqui pide que hospital temporal en Trujillo no se vuelva “elefante blanco de la salud”

Coronavirus en Perú. En julio, abrió sus puertas el Ambiente de Hospitalización Temporal Ramón Castilla en Trujillo, para atender a pacientes con la COVID-19. Hasta este lugar llegó el congresista por La Libertad Mariano Yupanquí, quien señaló que se debe tener otra estrategia para que este hospital no solo atienda a seis de 100 pacientes, que es su capacidad.

Yupanqui destaca que una inversión tan costosa de 8 millones de soles debería beneficiar a más personas, sobre todo, teniendo capacidad para que la población pueda usar los servicios que tiene este centro médico temporal.

“No queremos que estos lugares se conviertan en los elefantes blancos de la salud, sobre todo, por la gran inversión que se hizo en 8 millones de soles. Llegamos a fiscalizar este Ambiente Temporal de Hospitalización luego de estar 40 minutos esperando que se nos atienda. Nos informaron que solo hay seis pacientes, que es un anexo del Hospital Regional para pacientes COVID-19 en última fase de recuperación”, destacó a La República.

El legislador, también indicó que ha pedido al gerente regional de salud que se vea una nueva estrategia, con el fin de que este lugar beneficie a toda la población.

“Estuve en el centro poblado El Tropico. Me reuní con una población que está pidiendo mejoras para su posta médica y tenemos al frente un hospital que no beneficia a todos. Hay mucho hermetismo y no sé por qué. Me comunique con el gerente regional de salud para que se cambie la estrategia para atender a más población”, expresó Yupanquí, quien, al final de su fiscalización, se reunió con las autoridades de La Libertad.

El congresista llamó a la fiscalía para que se levante un acta de lo ocurrido, así como al ministro Carlos Lozada, que es responsable por parte del Gobierno Central en La Libertad.

Nueva estrategia

La República consultó sobre el particular al gerente regional de salud, Fernando Padilla, quien explicó que el Ambiente Temporal de Hospitalización, se apertura para pacientes que están en la pre alta por coronavirus.

“Hablamos con el congresista Mariano Yupanqui y le hicimos ver que aquí llegan pacientes de pre alta y que hoy en día la población se niega ir a un hospital. También en diversos nosocomios hay camas disponibles”, detalló.

“Vamos a trasladar también pacientes que requieran ser hospitalizados, cuya condición de contagio sea leve, para estar monitoreándolos, porque este lugar tiene concentradores de oxígeno y todos los cuidados respectivos. Estamos cambiando la estrategia y esto ya está dentro del plan a realizar”, agregó.