Suspensión perfecta: La Ibérica interpondrá recurso de revisión ante Ministerio de Trabajo

A través de la resolución 075-2020-GRA/GRTPE, la Gerencia Regional de Trabajo de Arequipa hizo conocer que deniega el recurso de apelación interpuesto por fábrica de chocolates La Ibérica. Con esta medida, la empresa buscaba que se declare procedente la suspensión perfecta de labores a un grupo de sus trabajadores.

De acuerdo a La Ibérica, entre los argumentos de la gerencia de Trabajo figuran que la empresa no habría acreditado que sus trabajadores no pueden realizar trabajo remoto (no presencial). Según la firma de chocolate, no comprenden la decisión de la gerencia, más aún cuando existe “un informe de la Sunafil donde figura textualmente que ´La Ibérica acreditó la imposibilidad de otorgar licencia con goce compensable o trabajo remoto', dado la naturaleza del trabajo que se realiza”.

“No entendemos cómo la gerencia de Trabajo omite los documentos probatorios presentados por Sunafil, en los que se indica la imposibilidad de que nuestros trabajadores realicen trabajo remoto ¿Cómo podrían elaborar los chocolates desde sus casas?”, se preguntó Bernardo Suárez Vivanco, gerente general de La Ibérica.

En este sentido, La Ibérica considera que la Gerencia Regional de Trabajo estaría vulnerando el debido proceso al basar su resolución sólo en declaraciones hechas por personal del sindicato de trabajadores, y omitiendo información veraz consignada en el informe elaborado por Sunafil.

Suárez Vivanco sostuvo que consideran que esta decisión es arbitraria, por lo que acudiremos a instancias superiores para revertirla. “Interpondremos un recurso de revisión ante la Dirección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo en contra de esta resolución”, concluyó.