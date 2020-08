Juan Villena sobre casos de COVID-19: “La única forma de controlarla es descargar los hospitales”

Este último martes 18 de agosto, el médico infectólogo Juan Villena manifestó que la única manera de frenar el avance del nuevo coronavirus en Perú es “descargar los hospitales”, ya que un control o rastreo de los casos es “complicado” en medio de la situación actual: superamos los 540.000 contagiados por la COVID-19.

“La gente se sigue infectando, las puertas están abiertas, la gente se amontona en todo sitio (...) La única forma de controlar es descargar los hospitales. El único objetivo que veo ahora es descargar la presión de los hospitales. Darle tiempo que los médicos, enfermeros y técnicos que estén enfermos, puedan recuperarse, y se alivie”, indicó en Panamericana.

Además, aseguró que “lo único que podría funcionar es regresar a una cuarentena total”. De lo contrario, el médico expresó que seguiremos infectándonos. “¿Cómo vamos a saber a quién separar si desconocemos quién tiene el virus o son asintomáticos? Mientras estemos caminando todos, la transmisión del virus va a continuar”, dijo.

También señaló que “si no queremos que se infecten, tendremos que encerrar a la gente porque no hay otra”. Ante ello, brindó la alternativa que podría ser de tres a cuatro semanas. “Luego de ello, abrimos las puertas nuevamente. En un par de meses, sabremos qué es lo que está pasando”, indicó.

Por otro lado, acotó que no deberíamos preocuparnos respecto al número de infectados, ya que no es lo más importante.“Estamos en una cifra tan alta que discutir una cifra exacta no es lo más importante, sino conocer que estamos en un índice alto y que hemos sobrepasado. No nos distraigamos, no perdamos el tiempo de ello”, aseveró.

Por último, precisó que es complicado ahora empezar a reforzar la atención del nivel primario. “Yo creo es útil, pero es complicado. Si yo quisiera atenderlas y curar a las personas en un centro de atención, para mí sería genial, pero el problema es que no hay un tratamiento exacto”, agregó.

“Nuestro sistema de salud está en pésimas condiciones. Hay un desorden total en el primer nivel, es necesario, una reestructuración de todo: infraestructura, medicinas y equipos (...) Es necesario pensar ya en qué podemos hacer, puesto que mucha gente muere sin ser atendida”, finalizó.

Newsletter La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.