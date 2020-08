Hombre denunció que delincuentes le robaron S/ 3.500 de su cuenta bancaria por Yape

Un hombre identificado como Pablo denunció el robo de S/ 3.500 de su cuenta en el Banco de Crédito del Perú (BCP). Según señaló, un grupo de delincuentes cibernéticos realizaron transferencias sistemáticas a través del aplicativo para celular Yape.

De acuerdo a este testimonio, un día antes de percatarse del hurto, se había descargado la banca por internet con el fin de conocer sus movimientos. En dicho registro aparecen transferencias bancarias desde S/ 1 hasta los S/ 499 realizadas durante los días 12,13 y 14 de agosto.

“Una cliente me llama para depositarme un dinero. Cuando me asegura que realizó la operación yo me fijo por mi banca por Internet. Mi hija, quien me ayuda, me dice: ‘papá tu cuenta está en S/ 0’ y yo le dije que no, porque no había realizado ningún movimiento. Revisamos el aplicativo y nos damos cuenta que hay varios movimientos de Yape”, relató a América TV.

Además, afirmó que él nunca se descargó el aplicativo Yape, por lo que desconoce cómo realizar este tipo de transferencias bancarias.

“Mis datos lo tiene el banco, como es que extraños han accedido a esta información. Es extraño que uno vea su cuenta y se percate que su cuenta se encuentra en S/ 0. No hay ninguna seguridad, entonces”, señaló.

Por su parte, la entidad bancaria BCP indicó a América TV que ya se atiende el reclamo como prioridad y que se comunicarán con la víctima cuando terminen las investigaciones respectivas.

