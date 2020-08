Investigan desaparición de pruebas rápidas en Municipalidad de Trujillo

Coronavirus en Perú. Para testear a su personal, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) adquirió con celeridad, en plena pandemia de la COVID-19, tres mil pruebas rápidas para descartar esta enfermedad. Ante la falta de pruebas adquiridas se ha iniciado una investigación al interno del municipio.

El nuevo gerente de recursos humanos de la MPT, Freddy Castro Vásquez, indica que solo se aplicaron 744 pruebas rápidas y que, si bien la totalidad de las tres mil fueron ingresadas al almacén municipal, estas ya no se encontrarían allí. “De acuerdo al informe de los encargados, no se sabe dónde están las muestras”, indicó preocupado.

Sin embargo, dio a conocer documentos extraoficiales que no fueron consignados en la entrega de cargo, los cuales dejarían indicios de que los exfuncionarios Karina Cubas Cervantes, Fernando Calderón Burgos (asesor legal), incluso el propio suspendido alcalde Daniel Marcelo Jacinto, habrían firmado actas de entrega de muestras rápidas destinadas a territorios vecinales.

El regidor Andree Gallo quien preside la comisión de adquisiciones y contrataciones COVID-19 recordó que solo la compra de pruebas rápidas representó S/ 143 mil 700 de las arcas de la MPT (monto que fue aprobado por el pleno del concejo), pero precisó que se encuentran en proceso de corroboración si es que se contrató un servicio privado para la aplicación de las referidas pruebas.

Faltan 850 pruebas

Consultado por La República el suspendido alcalde Daniel Marcelo Jacinto señaló que las pruebas que faltan y que debe responder la exgerente de recursos humanos Karina Cubas Cervantes son 850 y que por este detalle y otros temas que tenía que ver con el personal fue separada de su cargo.

“Al personal se le aplicaron un total de 1700 pruebas, 300 fueron usadas en los territorios vecinales, según el compromiso que asumimos con EsSalud, donde en el programa casa por casa, ellos aplicaban a sus asegurados y nosotros a los no asegurados. En el Albergue temporal se utilizaron 150. Son 850 pruebas que la ex gerente de recursos humanos no respondió y tuvimos que separarla del cargo”, indicó Marcelo Jacinto.