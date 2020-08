Un tercio del Perú en cuarentena por repunte de contagios

Por: Jésica León y Ángela Valdivia

Para contener el avance del coronavirus, el Gobierno dispuso que más de un tercio del país, lo que representa 11,8 millones de personas (35,2 %), ingrese a un nuevo periodo de aislamiento y cumpla otras restricciones.

Así, la cuarentena es para seis regiones: Arequipa, Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios y San Martín.

Y también en 36 provincias de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, La Libertad, Lima provincias, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.

Y es que actualmente el factor R (número de reproducción de una enfermedad infecciosa) está por encima de 1 en todas las regiones, lo que significa que una persona ahora puede infectar a otras dos.

Por ejemplo, el valor de R en Arequipa es de 1,60; en Huánuco llega a 1,47; en Ica es de 1,51; en Junín es 1,43; en Madre de Dios se ha incrementado a 1,39; y en San Martín llega a 1,36.

Ante ello, los gobernadores regionales de Madre de Dios, Ica y Lima provincias apoyan las medidas dictadas por el Ejecutivo como la inmovilidad los domingos, el toque de queda desde las 8:00 p. m. y la prohibición de las reuniones sociales debido al alto número de contagios.

Sin embargo, la autoridad regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo Okimura, señala que hace falta que el Gobierno entregue un bono a los más vulnerables de su región para que cumplan la cuarentena.

"Nosotros sí respaldamos esta medida porque el número de casos se está incrementando, especialmente en las zonas de Huepetuhe e Iberia. El problema es que la población ha pensado que con el reinicio de las actividades económicas tiene que salir a trabajar y muchos no han recibido bonos del Estado".

Indicó además que fue necesario incluir a su región en cuarentena total para controlar las salidas de la gente y también el flujo migratorio de Puno, Cusco y Apurímac que estaban llegando a la región para trabajar en la minería informal.

En tanto, el gobernador regional de Ica, Javier Gallegos, dijo que es necesaria esta vez la presencia del Ejército para un mayor control de la población. "Es adecuada la inmovilidad los domingos porque Ica tiene contagios fuertes al día de hoy, aunque ha bajado en Chincha y Pisco, pero Ica aún está llegando a la meseta y necesitamos un par de semana más para que empiece a descender".

En Ica, según apuntó, se está tratando de controlar los casos de contagios con más diagnósticos y aislamiento de los infectados en albergues.

Y el gobernador regional de Lima, Ricardo Chavarría, invocó a la población a que actúe con responsabilidad y respete las medidas dispuestas, a fin de evitar la propagación del virus.

En dos semanas

En tanto, en diálogo con La República, la exministra de Salud Patricia García consideró que “en este momento es necesario tomar esta acción”, en referencia a las medidas dispuestas por el presidente Vizcarra.

No obstante, sostuvo que las medidas funcionarán solo si la población pone de su parte y no se expone al salir innecesariamente de sus casas.

García indicó que se deben apurar algunos asuntos aún pendientes, como la compra de cilindros de oxígeno y ventiladores. Además de mejorar el sistema de atención primaria, tal como lo ofreció el premier Walter Martos.

También señaló que, "si dentro de dos semanas no vemos una franca tendencia a que esto comienza a pararse un poco, seguramente se van a tomar medidas más serias".

El también exministro de Salud Fernando Carbone coincide con esta apreciación y señala que recién dentro de 15 días se sabrá si la curva ha cambiado, ya que los periodos de observación en las pandemias no son de un día a otro. De no observarse mejoras, se tendría que regresar a restricciones más severas; sin embargo, “es muy difícil por una cuestión social”.

Carbone aseguró que las medidas dictadas ayudarán a las regiones, pues estas tienen capacidades de hospitalización y cuidados intensivos más restringidas. Dijo no creer que las aglomeraciones, tanto en mercados como otros lugares, se repitan, debido a que "ahora la gente ha empezado a turnarse y protegerse".

Aunque indicó que todavía hay personas irresponsables que salen de forma innecesaria, pero la cantidad habría disminuido. Ello aparte de otro grupo de ciudadanos que se ven obligados a salir a trabajar.

"El hambre, producto de la pobreza, es lo que incluso podría estar empujando a que ahora la gente salga. Ojalá que lo de los domingos sea suficiente realmente".

Al ser consultados si es posible una cuarentena focalizada en Lima Metropolitana, ambos señalaron que esto es muy difícil porque en la capital los habitantes se trasladan de un distrito a otro, por distintos motivos, entre ellos el laboral.

En tanto, en Arequipa se han suspendido las actividades programadas para la celebración del aniversario de la región, debido a la alta tasa de contagios.

Al igual que en Arequipa, las actividades por el aniversario de Huánuco se cancelaron. Y este fin de semana viajará a esa región el premier Walter Martos para ver la situación de los hospitales colapsados.

Arequipa está en cuarentena desde marzo y todavía no se reduce la curva de contagios. Para el decano del Colegio del Médico de Arequipa, Javier Gutiérrez, se necesitan medidas más fuertes para que la población cumpla con la cuarentena, pues solo el domingo se mantiene en sus casas, pero de lunes a sábado está en las calles.

“Si no hay cumplimiento de las normas, de nada servirá la cuarentena”. También apuntó que hace falta la presencia de brigadas sanitarias para que hagan seguimiento al virus en las casas de las personas enfermas (cerco epidemiológico).

Al respecto, el jefe del Comando Covid de Arequipa, Ricardo Rondón, señaló que la Policía y el Ejército, y hasta juntas vecinales, realizarán operativos.

Mientras tanto, el decano del Colegio Médico de Junín, Wilbert Barzola, resaltó que hay un relajo de la gente, en especial en Huancayo, que concentra el 30 % de la población. Apuntó que hace falta un monitoreo y geolocalización de los casos positivos y hacer el seguimiento respectivo. Hace falta también un aislamiento precoz de los infectados; sin embargo, no hay centros de aislamiento y debido a ello se producen los contagios en las familias.

Finalmente, Cusco pidió ayer que se retroceda a la fase 2 de la reactivación económica, lo que implica suspender el transporte aéreo interregional y otras actividades comerciales. Las autoridades regionales piden cuarentena rígida durante 14 días en más provincias.

VMT y SJM: de 940 evaluados, 25 % positivos

De 940 pruebas realizadas por EsSalud en zonas de gran concentración de personas, en Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, cerca del 25 % dieron positivo para el nuevo coronavirus. La mayoría de infectados fueron trasladados al Centro de Atención y Aislamiento Temporal de la Villa Panamericana, en Villa El Salvador, donde recibirán tratamiento médico especializado, informó Carmen Prada, vocera de la entidad.

La brigada de descarte de EsSalud se trasladará hoy a Villa El Salvador para realizar pruebas gratuitas de COVID-19, conjuntamente con las áreas de sanidad de los municipios distritales. Se darán medicinas y orientación.

Se deben evitar las medidas que no ayudan

Enfoque por: Ragi Burhum - Científico

Parte de cualquier estrategia es el aprender que no se deben repetir las cosas que no han funcionado. Ahora, no se puede decir que la estrategia de los días domingo, para bajar los valores de R, va a funcionar. No hay justificación. Es encerrar por encerrar. Yo sí quiero que funcione, pero no veo cómo. Incluso, estamos echándole la culpa a la gente, sin haber hecho siquiera una campaña explicándole el valor de R y que se puede entrar a una cuarentena focalizada, si es que no ayudan con el distanciamiento social. Asimismo, cerrar los domingos tiene un impacto económico, por lo que la pregunta es ¿cuál es el beneficio en salud? Si no puedes medir esto, entonces es una opinión.

La situación actual es la peor que hemos tenido desde que se inició la pandemia en nuestro país. En Lima (Metropolitana), hablo de distritos principales, se debería aplicar ahora mismo una cuarentena focalizada. En otros lugares ya estamos teniendo cuarentena.

Así van las 6 regiones que están bajo cuarentena

