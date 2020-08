Continúa viacrucis de trabajadora con discapacidad para cobrar sus honorarios

A raíz de la aparición de la COVID-19 en el país, y por ser parte de la población vulnerable, Rita Espinoza Cruzado trabaja desde su casa como tele operadora de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte (Diris-Lima Norte), lo cual hoy en día no es raro. Pero sí es inusual que ella misma tenga que ir donde sus empleadores para agilizar los trámites a fin de cobrar sus emolumentos. Esta situación se viene repitiendo desde abril, según afirma.

“Tengo que ir muchas veces para que me firmen el término de referencia de mi contrato, con lo difícil que es caminar con mis muletas o ir con mi silla de ruedas. El martes pasado logré hablar con la jefa del Área de Monitoreo, Yanet Chura Centeno, encargada de los contratos del personal, pero ella no ha querido firmarlo a pesar de mis ruegos. He ido a contabilidad y me dicen que mis documentos no han bajado. Nadie se hace responsable”, dice con pesar.

Explica que todo documento llega primero a Monitoreo, luego a Mesa de Partes, Administración, Logística y Contabilidad, para hacer la liquidación. El trámite suele demorar dos o tres días, pero en su caso no es así. Ella sostiene que este maltrato tiene que ver con la denuncia que hizo sobre hechos de corrupción en el Centro de Salud ‘Clorinda Málaga’ de Comas.

Rita Espinoza refiere que le están pagando cada dos meses y que el correspondiente a mayo lo ha recibido hace unos días, después de muchos ruegos.

“No me pagan si yo no estoy ahí parada. Traspapelan mis documentos y tengo que estar yendo para que aparezcan. Es un abuso, soy una persona discapacitada y vulnerable, no deben hacerme ir a la Diris. Yo vivo de mi trabajo, mi esposo está desempleado, tengo a mi padre delicado, y ya no sé de dónde sacar dinero para afrontar todo esto. Es un abuso lo que están haciendo conmigo”, lamenta.

La trabajadora refiere que ya expuso su caso ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Le dijeron que iban a conversar con la administradora porque al tratarse de una persona con discapacidad debe tener un trato diferente. Rita Espinoza espera que este sector dirija un oficio al titular de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte, Claudio Ramírez, para que su vía crucis por cobrar su sueldo acabe.

