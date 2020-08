Delincuentes roban camión estacionado frente a la base del serenazgo de Lima [VIDEO]

Un conductor sufrió el robo de su camión luego de haberlo estacionado frente a la base del serenazgo de Lima, cerca de la Vía de Evitamiento en el Cercado de Lima. El hecho ocurrió el pasado 16 de julio y según denuncia, la comuna no le ha proporcionado las imágenes, pese a su insistencia.

“El día 16 de julio, en el horario de 3 de la mañana, llego y ubico mi camión frente a la caseta. Luego me voy a el abastecimiento de combustible por un lapso de 20 a 25 minutos y cuando retorno ya no encuentro nada. Me acerco a la puerta a preguntar a los agentes de seguridad y me contestaron de que ellos no cuidaban la calle”, comentó a Latina.

Según relata, cuando solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad, le indicaron que el equipo no funcionaba. En dichas imágenes se ve como un vehículo se cuadra detrás del camión. Luego descienden tres sujetos y se llevan la herramienta de trabajo valorizado en S/ 150.000, sumando S/ 90.000 de productos lácteos procedentes de Francia.

“Me dijeron que no funcionaba en un principio y luego me dijeron de que solamente enfocaba el acceso peatonal. En todo momento me pusieron trabas. A través de otra persona, en vista de la necesidad de nuestra pérdida, alguien se compadeció y nos filtró unas imágenes, dando a entender que estas cámaras si funcionaban”, denunció.

Reveló haber sido víctima de chantaje por parte de los delincuentes. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades y pidió que le proporcionen las imágenes de las cámaras de seguridad.

“Me llamaron a los dos días del robo pidiéndome S/ 5.000. Traté de reunir el dinero, pero lo único que quisieron fue asaltarme. Nadie me brindó un apoyo. Yo le pido por favor encarecidamente al alcalde Jorge Muñoz que por favor nos faciliten las imágenes”, finalizó.