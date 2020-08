Gerente de Gobierno Regional de Arequipa señala que intervención del Minsa no era necesaria

El gerente general del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Gregorio Palma, consideró que la intervención del Ministerio de Salud (Minsa) en la región no era necesaria, a pesar del colapso que mostró hace unas semanas. Palma señaló que el problema no era de la administración, sino de la actitud de los médicos.

“Esa voluntad faltó en los médicos, eso ha cambiado un poco, no sé si de forma forzada”, cuestionó el gerente de la gestión del gobernador Elmer Cáceres Llica. Incluso señaló que la gestión del Minsa en Arequipa no ha resuelto el problema sanitario, pues no se contrata más personal médico. Indicó que hay espacio y camas, pero faltan galenos.

Palma también responsabilizó a los funcionarios por no habilitar camas de hospitalización, cuando varios pacientes esperaban en la intemperie. Sostuvo que había espacio dentro del hospital. “Parece que hubo cierto temor de tomar decisiones en cierto momento”, expresó.

En otro momento, Palma pidió al Poder Judicial flexibilizar su decisión que prohíbe el uso del cementerio COVID-19 en el sector de Culebrillas. Recordó que todavía existe resistencia de algunos municipios en enterrar a fallecidos por coronavirus, a pesar del exhorto del Ministerio Público.