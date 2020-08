Municipalidad de Lambayeque anula procesos por S/7 millones debido a “errores” en términos de referencia

La Municipalidad Provincial de Lambayeque (MPL) tuvo que anular 16 procesos de selección para contratar servicios en el marco de la reactivación económica, debido a que Provias Descentralizado detectó que se habían realizados modificaciones a los términos de referencia que no habían sido previstas por la entidad.

Tal como consta en la Resolución de Alcaldía n.° 168-2020, las modificaciones se realizaron en cuanto a la experiencia del postor, el requerimiento mínimo de personal y el equipamiento mínimo, cuyos detalles técnicos no estaban contemplados en las resoluciones emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en el marco del Decreto de Urgencia n.° 070-2020.

Los 16 procesos de selección valorizados en S/7′382,463 estaban destinados a realizar trabajos de mantenimiento en las vías vecinales ubicados en diferentes caseríos de la provincia de Lambayeque.

Consultado al respecto, el alcalde Alexander Rodríguez reconoció que su equipo técnico cometió un “error” durante la elaboración de los mencionados términos de referencia, pero descartó cualquier intento de direccionar las obras.

“Provias nos advirtió de algunas deficiencias en las bases. (...) Hubo una confusión, porque es un proceso especial. Nos hemos dado cuenta del error al inicio, obviamente que lo vamos a volver a convocar”, agregó el burgomaestre.

Pese al error, Rodríguez indicó que no iniciará ningún proceso sancionador, debido a que no existen indicios de ninguna irregularidad; no obstante, aseguró que esperan tener listos los nuevos términos de referencia para la próxima semana, lo que ocasionará un retraso en la convocatoria.