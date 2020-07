Incrementan contagios en niños por coronavirus: casi 3.000 nuevos casos en julio

El último reporte de EsSalud dio como resultado un incremento en el número de infectados por el nuevo coronavirus en niños de 0 a 11 años de edad. Dante Cersso, vocero de la entidad, informó que desde el inicio de la pandemia, los contagios asciende a más de 10.000 menores de edad que contrajeron la COVID-19.

Sin embargo, solo en el mes de julio, la tasa de infectados llegará a cerca de 3.000 nuevos casos, debido a que en estas últimas semanas se ha presentado un alza tras el levantamiento de las medidas restrictivas. “La positividad de los niños estaba por debajo del promedio nacional; no obstante, esto ha quedado atrás y ahora supera el promedio en 5 %”, detalló.

Por otro lado, precisó que “de 100 niños testeados, 35 dan positivo a la prueba. Esto sin duda no se detecta, puesto que los menores suelen ser asintomáticos o desarrollan solo una gripe. El problema es que en los menores de edad no se detecta a tiempo, ya que no suelen tener fuertes síntomas, pero sí son vectores de contagio hacia la población de riesgo”, detalló.

El vocero indicó que los niños podrían contagiar a sus parientes cercanos. “En Perú suelen hacer reuniones familiares extensas y esto podría acarrear en un contagio masivo”, señaló. Añadió que los últimos incrementos de infectados se debió al incumplimiento de las normas de bioseguridad.

“El Gobierno Peruano ha dictaminado que los niños salgan una hora y a 500 metros de distancia, pero esto no se cumple en la práctica”, expresó. Cersso resaltó que los contagios en el mes de julio han ido en escala:

Primera semana: 513 contagios

Segunda semana: 697 contagios

Tercera semana: 740 contagios

Cuarta semana: 892 contagios

También, el número de muertes en los menores de 0 a 11 años fue de 50 en toda la pandemia. Los distritos que han presentado más contagios en niños son Ate, San Juan de Lurigancho, Surco, entre otros. Este último incremento ha sido del 75 % en estas tres semanas de julio.

