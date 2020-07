SMP: madre de ladrón asiste a reconstrucción de crimen y se burla de familia del fallecido

La Policía llevó a cabo la reconstrucción del asesinato de Juan José Ávila Rodríguez, quien fue baleado por delincuentes para arrebatarle su celular en una calle de San Martín de Porres.

El crimen ocurrió a mediados de abril cuando la víctima se dirigía a comprar pan en la Asociación Virgen del Carmen. En el trayecto fue interceptado por dos sujetos que bajaron de una mototaxi y le dispararon porque se resistió al robo.

Tras algunos meses de investigación, la Policía dio con el paradero del ciudadano venezolano Yonielson Hidalgo Muro, conocido con el alias de ‘Caracas'.

El hampón fue detenido y en un principio confesó haber hecho el disparo que acabó con la vida de Ávila Rodríguez, tal como consta en un video policial.

“Me gustaría hablar con la familia del señor y pedirles disculpas. Si tengo que pagarle alguna reparación, yo lo hago porque se me escapó de las manos. Mi intención no era quitarle la vida a nadie”, se le escucha decir.

No obstante, días después negó haber sido el asesino. “Yo no he dicho nada. Los funcionarios me estaban obligando a decir eso y me estaban pegando. No tengo nada que decir a la familia porque yo no le he quitado la vida a ese señor y no sé de qué me están acusando. No tengo nada que ver, no estuve en el momento”, dijo.

Para la Policía, el extranjero habría cambiado su versión para que pueda salir libre de las acusaciones, pero habría varias pruebas que lo incriminan como las imágenes de las cámaras de seguridad.

Asimismo, el noticiero 24 Horas informó que este sujeto registra antecedentes por varios delitos en otros países y a inicios de año fue detenido en la región Ica por un robo, pero fue liberado.

Como parte de las diligencias del caso, el extranjero fue llevado a realizar la reconstrucción del crimen, en medio de un fuerte contingente policial, debido a que familiares del occiso quisieron acercarse para golpearlo.

Hasta dicho lugar se hizo presente la madre del hampón, quien fue increpada por los deudos. “Te debería dar vergüenza estar aquí con el asesino. Espero que no te pase lo mismo porque recién vas a entender lo que uno siente como familia ”, le gritaron.

“¿Por qué me va a dar vergüenza?”, dijo la mujer, quien lejos de mantenerse neutral, se burló y hasta se bajó la mascarilla para mandarles besos a lo lejos.

Tras la captura de alias ‘Caracas’, la familia solicita a las autoridades que se le dicte la máxima pena para que puedan tener un poco de justicia.

“No me van a devolver la vida de mi hijo así sea con su perdón o con el pago de una reparación. Que se quede adentro (de la cárcel), que no lo suelten los fiscales”, dijo la madre del fallecido.

“Yo pido a la justicia que le den cadena perpetua a esos desgraciados. (...) Que paguen por todo lo que ha hecho, por el dolor que nos dejan a todos nosotros, en especial a sus hijos”, indicó por su parte la esposa.