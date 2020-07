La pandemia causada por la propagación del nuevo coronavirus ha impactado en casi todos los aspectos de nuestras vidas, por no decir, todos. La economía, cómo nos movilizamos y hasta la manera de sostener nuestras relaciones sentimentales.

El programa Domingo Al Día hizo un reportaje al respecto y recogió los testimonios de algunas personas que contaron cómo viven el amor en este tiempo.

PUEDES VER Estudio de San Marcos revela que tratamiento con ivermectina tiene menos tasa de letalidad

Por ejemplo, un joven respondió que no mantenía vínculo sentimental con ninguna persona. “La única relación romántica que tengo es con mi guitarra, la toco todos los días”, comentó.

En tanto, una pareja contó que para mantener el contacto en su relación usó Netflix Party, gracias a la recomendación de unos amigos. Los enamorados revelaron que tuvieron problemas en plena cuarentena, pero que al final conversaron y decidieron continuar juntos.

“Unos amigos que estaban igual que nosotros nos dijeron eso. Es la forma de estar más ‘cerca’ a pesar de estar lejos”, declaró el hombre.

“Al inicio tuvimos bastantes peleas, pero lo que siempre arreglábamos las cosas diciendo ‘no vamos a terminar en cuarentena, esto no vale’”, dijo por su parte la mujer.

El dominical también entrevistó al señor Mike, de 50 años de edad, quien se encontraba sentado en una banca del parque San José, en Jesús María.

Él contó que se desempeñaba como comerciante y su esposa, con quien lleva 17 años de casado, es administradora, pero debido a la pandemia ambos se quedaron sin trabajo.

“Siempre hay problemas y cuando dices que no existen es porque sí los tienes, porque te estas negando a la realidad”, comenta el hombre, quien además revela que antes ha tenido que ir a terapia para salvar su matrimonio.

“Los tiempos no siempre son como los de antes. A veces estás bien, a veces estás mal, cuando estás mal te das cuenta con quién estás”, agrega.

Por su parte, Alejandro Torres, de 72 años, revela que debido a la pandemia, decidió irse a vivir solo porque peleaba constantemente con su esposa, con quien lleva 20 años de matrimonio y tiene 6 hijos.

El hombre dice que por motivos de trabajo siempre estaba fuera de casa varios días y que ahora el estar más tiempo con su pareja, generó problemas en la convivencia.

“Violeta quiero que me des la última oportunidad de la vida. Ya tengo poco tiempo”, comentó entre risas.

El sexólogo y psicólogo de parejas Christian Martínez aseguró que el confinamiento ha sacado a flote problemas relacionados a las tareas dentro del hogar.

PUEDES VER Hoy es el primer domingo en el que los peruanos pueden salir de sus viviendas

“Eso de que tu trabajas y yo me quedo en casa, supuestamante ha funcionado porque cuando en cuarentena ambos se quedan en casa, se dan cuenta que las cosas no eran tan iguales porque ya no hay esa sensación que antes había de que yo trabajo y cuando llego mi pareja ha estado todo el día sin hacer nada. Nos damos cuenta que las tareas del hogar eran más complicadas de lo que antes pensábamos”, explica.

Por otro lado, en el reportaje se consultó a un estudio de abogados para confirmar que aumentaron las consultas sobre procesos de divorcio. Muchas veces el problema no es la convivencia, señala el experto, si no el tema económico, que como sabemos también se ha visto afectado por la pandemia.