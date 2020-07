“Si no la ayudan hoy, no resistirá”: piden apoyo para madre de tres menores que padece COVID-19

Keyl Suárez Chávarry, de 34 años, necesita balones de oxígeno de forma urgente, pues padece el coronavirus desde el 11 de junio. Ella se encuentra en el cuarto que alquila para vivir con sus tres niños y su esposo, en un asentamiento humano de Independencia.

Su marido también se contagió la COVID-19 y, desde hace dos semanas, permanece internado en el hospital Almenara.

Un médico del Ministerio de Salud le pidió a Keyl que se hospitalice, pero ella se niega, pues esto implica que abandone a sus tres niños, quienes también se recuperan de la enfermedad.

“Un amigo que es párroco me comunicó con una doctora. A esa doctora yo le dije que mis resultados fueron positivos para COVID-19 y me recetó los medicamentos. He tomado todo, pero hoy vino un doctor y me dijo que necesito oxígeno porque tengo saturación de 80. Me dijo que me vaya hospitalizada porque lo necesito, pero tengo tres niños y no tengo con quien dejarlos. Mi familia está en el norte y mis hijos solo me tienen a mí”, contó a La República.

Keyl sufre asma, por lo que la enfermedad se presentó de forma más agresiva. “Si a esa señora no la ayudan, no resistirá”, aseguró su médico.

El mayor de sus niños recién está recuperándose del coronavirus. Aún presenta tos. Mientras que sus otros dos pequeños se sienten mejor tras recibir el tratamiento.

“Ellos también tomaron el tratamiento. El doctor hoy los revisó y dijo que estaban mucho mejor. Solo mi hijo mayor que tiene tos, pero me dijo que, como son niños, rápidamente les pasa”, aseguró.

Quienes deseen donar balones de oxígeno a Keyl, pueden comunicarse al 974-159-815.