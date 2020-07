Ate: hombre con COVID-19 muere en puerta de hospital de Emergencias de Lima Este [VIDEO]

Un hombre de 54 años con coronavirus murió en la puerta del hospital de Emergencias de Ate-Vitarte tras esperar atención oportuna que nunca llegó. El padre de familia había sido rechazado en varios nosocomios anteriormente, pese a dar positivo en la prueba de COVID-19.

Según el reporte de América, el hombre estuvo pidiendo ayuda en la puerta de los hospitales; en este último, llegó desesperado para ser internado. Sin embargo, cuando los médicos salieron, ya había fallecido. Los familiares se encuentran en su vehículo sin dar declaraciones por el incidente con su padre.

El hospital de Emergencias de Ate-Vitarte fue destinado como uno de los nosocomios de atención contra el virus Sars-Cov-2; no obstante, las circunstancias son adversas con los pacientes. Otros ciudadanos también se quejaban de la actual atención a sus familiares dentro del establecimiento de salud.

“Mi padre está esperando acá cama UCI. Me dicen que no podemos darle porque tendría que salir otro. Como dicen que han llegado más camas cuando no hay. La gente se está muriendo. ¿Por qué no lo derivan a una clínica?”, aseguró. El señor indicó que siguen esperando, ya que su padre tiene muy dañados los pulmones por la enfermedad.

Mientras tanto, una mujer expresó que su pariente se encuentra en UCI, pero no reciben ninguna información, pese a que el hospital debe dar conocimiento sobre el estado de un paciente. “Está internado hace 15 días y no nos han llamado. Ayer nos comunicaron, pero no sabemos nada. Solo nos llaman una vez por semana”, dijo.

La situación en el Hospital de Emergencias de Ate -Vitarte se repite en diferentes nosocomios de la capital, donde las personas siguen llegando para pugnar una cama UCI que salve a su paciente. Hasta este 2 de julio, el Minsa reportó un total de 288.477 infectados con COVID-19 y 9.860 fallecidos a causa del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

