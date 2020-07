Hombre se desvanece y muere a pocos metros de llegar a hospital en Ica

A pocos metros de llegar al Hospital Santa María del Socorro en Ica, un hombre que presentaba fiebre y problemas para respirar, falleció en medio de la madrugada. Aproximadamente a las 3:00 a. m. el señor identificado como Eduardo Maldiño Muñante, se desplomó en los brazos de su hijo, quien nada pudo hacer por salvarle la vida.

Según lo que manifiesta el joven, el difunto presentaba dificultad respiratoria y altas temperaturas desde hace tres días, cuando se automedicó con paracetamol. Al no ver mejorías, decidió ir de emergencia al nosocomio, sin imaginar que la muerte lo alcanzaría a unos cuantos metros de llegar al lugar.

“Mi padre ya no podía caminar, me abrazó muy fuerte, lloró, y me dijo: “hijo cuídate mucho, estoy mal”. Empezó a tener complicaciones para respirar, ya no podía caminar, lo cargué y lo llevé hasta la vereda del frente, pero falleció”, expresó con la voz quebrada Martín Maldiño ante las cámaras del medio local Quinto Poder.

Hasta el lugar llegó el escuadrón de emergencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal del hospital, quienes respetando el protocolo de manejo de cadáveres, procedieron a su levantamiento. Posteriormente, se informó que se le practicará la prueba de COVID-19, a fin de determinar si estaba contagiado por esta nueva enfermedad.

Finalmente, el afectado hijo hizo un llamado a la ciudadanía, especialmente a los niños. “Hay que cuidarnos del COVID, porque ese virus te puede llevar de la noche a la mañana. Hay que lavarse las manos con agua y jabón, hay que ponerse máscaras y a los niños, que se cuiden por favor”, manifestó.