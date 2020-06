Clínica San Pablo cobra más de S/ 400 mil por tratamiento a pacientes COVID-19 [VIDEO]

Los familiares de pacientes con coronavirus enfrentan una situación difícil no solo por el estado de salud de sus seres queridos, sino también por las exorbitantes cantidades de dinero que están pagando para salvarles la vida. Este panorama se presentó en dos clínicas de Lima, que se mantuvieron al margen del dolor ajeno.

Panorama reveló la complicada situación que está atravesando Cris Vílchez, hermana de un paciente que fue internado en la Clínica San Pablo. Su testimonio puso al descubierto las exigencias de este centro de salud para atender a un enfermo con COVID-19.

“Sabíamos que ingresar a una clínica no iba a ser barato. Mi hermano me dice que había pagado 20 mil soles. Al día siguiente el personal de salud nos indicó que él recibiría 3 ampoyas, por tanto, teníamos que depositar 13 mil soles más”, expresó la mujer al medio local.

Cabe precisar que esos montos requeridos no fueron los únicos pagos pues con el transcurrir de los días, la hermana del paciente tuvo que conseguir 30 mil soles y luego 33 mil soles. S/ 139.400 fue la cantidad que pagó gracias a la ayuda de parientes y amigos. Su objetivo fue volver a abrazar a su hermano cuando todo vuelva a la normalidad y se encuentre la cura a este mal.

Otro testimonio también puso al descubierto el modus operandi de otro nosocomio de Lima. Nos referimos a la Clínica San Felipe, en donde el esposo de Elizabeth Sotelo permanece internado tras dar positivo a la prueba del nuevo coronavirus. Según refirió, todavía tiene una deuda con este centro de salud. Hasta el día de hoy, llega hasta los 218 mil soles.

“Ahora que mi esposo fue hospitalizado, me dijeron que tenía que hacer un depósito de garantía de S/ 100 mil. Cuando me comunicaron eso, yo no contaba con esa suma de dinero. Le dije que tenía 30 mil soles, que me acepte el depósito de ese monto. Me indicaron que no se puede”, contó indignada la señora Sotelo.

Los parientes de las personas con coronavirus protestaron en el frontis de una clínica para que el presidente Martín Vizcarra atienda sus casos. Como se recuerda, el mandatario dijo que si se acaba las camas de unidades de cuidados intensivos UCI en el hospital de EsSalud, el paciente será derivado a una clínica privada. En ese caso, el gasto no lo asume el paciente, lo asume el Estado.