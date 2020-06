Martín Benavides Abanto: “Grandes intereses buscan destruir la reforma universitaria”

Tras su primera presentación ante la comisión de Educación del Congreso, usted dijo a La República que le preocupaba que haya congresistas con intereses por ciertas universidades privadas denegadas. Ha pasado casi un mes de eso y ya han pretendido crear un organismo que evalúe los fallos de la Sunedu y ahora buscan tumbarse el licenciamiento e, incluso, ya piden su salida. ¿Ha cambiado su percepción?

Bueno, se confirma mi preocupación. Creo que estamos nuevamente frente a un intento de buscar retroceder todo lo avanzado con la reforma universitaria. En pocas palabras, se busca entrar a un escenario como en el 2014 cuando algunas universidades se vinculaban a intereses económicos y políticos y se desligaban de este proyecto de independizar el sistema de regulación y acreditación de la calidad universitaria.

PUEDES VER Sunedu niega irregularidades en licenciamiento de filiales sin alumnos de la UTP

¿Quiere decir que han cambiado los rostros en el Congreso, pero no los intereses por algunas universidades?

No me queda la menor duda. Inicialmente, en la comisión de Educación se dijo que retiraban los artículos que introdujeron a la nueva Ley de Moratoria (que pretendían crear la Coneau como instancia superior a la Sunedu); sin embargo, ayer (martes) han vuelto a poner un artículo para que el Estado ayude a las universidades privadas denegadas a que obtengan un nuevo licenciamiento; es decir, para que el Estado se encargue de lo que estas nunca hicieron.

Coincidentemente, los congresistas que piden estos cambios vienen de partidos vinculados con universidades. Un ejemplo, son aquellos de Podemos Perú, cuyo líder es José Luna, dueño de Telesup, la cual sigue rebelde a la Sunedu.

Sí, esta es una universidad que ni siquiera ha presentado un plan de cese, por lo que ya hay un proceso sancionador en la Sunedu. Además en todo este proceso no logró demostrar ninguna de las condiciones básicas de calidad. Y aquí yo no tengo ninguna duda de que hay intereses de hacerle estos “huecos” a la Ley Universitaria para volver a tener universidades que jueguen con los sueños de los jóvenes.

PUEDES VER Congresistas intentan aprobar dictamen de contrabando en favor de universidades privadas

Hoy el licenciamiento ha pasado de lo técnico a lo político.

Acá no hay ningún intento de discutir técnicamente nada. Se ha iniciado una campaña fuerte, cuyo objetivo es desprestigiar a la Sunedu –y al ministro de Educación– porque saben que la credibilidad de la Sunedu es un elemento importante de la reforma universitaria. Todo eso lo han hecho con información falsa.

Lo acusan de haber favorecido a dos universidades privadas (UTP y UPAL) cuando era jefe de la Sunedu. Por eso, ya han pedido su salida del Minedu.

A mí, primero, no me preocupa que me interpelen. A mí lo que me preocupa es que grandes intereses destruyan la reforma universitaria. Segundo, la Sunedu tiene un conjunto de procedimientos para evitar toda forma de conflicto de intereses. Y como resultado de ello, tenemos que de las 45 universidades denegadas, 44 son privadas y una es pública, y que de las 94 licenciadas, solo una está vinculada a un consorcio empresarial (UTP). En relación al licenciamiento de universidades y filiales nuevas, las que más se han beneficiado son las universidades públicas que no tenían alumnos. A las nuevas no se les aplicó el modelo de licenciamiento regular sino otro que tiene indicadores diferentes y que exigen que tengan condiciones básicas aseguradas para los primeros dos años.

¿Por qué esta diferencia?

Porque si yo soy un estudiante de Medicina y la universidad es nueva y le voy a exigir un laboratorio ya hecho, el estudiante verá recién el laboratorio en el año cinco de la carrera y eso se va a volver obsoleto (...) Estas exigencias vienen con un plan de supervisión progresivo para ver que estas cumplan con la implementación de lo que le falta. Por último, la decisión del licenciamiento no solo la toma el superintendente sino todo un consejo directivo independiente donde hay cinco académicos elegidos por concurso público.

¿De dónde cree que viene esta campaña contra la Sunedu?

No quisiera hacer ese análisis, pero se quiere confundir a la opinión pública. Y no me queda la menor duda de que esto está preparado, primero, para deslegitimar a la Sunedu y en función a ello empezar a introducir estos cambios que se pretenden en el Congreso para volver a lo que hemos empezado a cambiar con mucho esfuerzo desde la Sunedu.

PUEDES VER Martín Vizcarra saluda al Congreso por retirar propuesta que creaba instancia superior a Sunedu

¿Ha conversado con el presidente sobre el tema?

No hemos hablado del tema, pero él ya se ha pronunciado en varias oportunidades sobre su preocupación de que se esté tratando de retroceder en algo que habíamos superado.

Usted ya ha sido citado otra vez a la comisión de Educación.

No he visto, he estado en Consejo de Ministros. Pero hay que señalar, claramente, que esta es una campaña orquestada de mentiras, de desprestigio para hacer retroceder al sistema universitario y como yo he sido superintendente están extrapolando eso a mi condición de ministro de Educación. Pero yo mientras sea ministro me voy a encargar de que la reforma universitaria siga adelante y no voy a permitir ningún retroceso, y voy a hacer todo lo necesario para que eso siga así.

Newsletter Alerta LR

Suscríbete aquí a la Alerta Web de La República y recibe en tu correo electrónico las noticias de último minuto al instante.