Estudiantes de la Universidad Villarreal reportan que llevan tres semanas sin poder matricularse

En la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), el proceso de matrícula para el ciclo académico inició en la última semana de mayo. Sin embargo, a más de 20 días desde entonces, unos 70 estudiantes de la Facultad de Arquitectura de dicha casa de estudios se mantienen en la incertidumbre debido a que, hasta el momento, no han podido matricularse.

Una serie de irregularidades en el proceso de matrícula serían la causa principal del problema. Ante ello, el alumnado teme perder el ciclo y su preocupación aumenta dada la respuesta indiferente que han recibido por parte de las autoridades de la universidad. Aseguran, además, que el problema se replica en otras facultades.

“El 24 de mayo la universidad emitió un comunicado de inicio de matrícula que empezaba en la madrugada. Los chicos

estuvieron esperando y a algunos no se les habilitaba la matrícula. Ellos dijeron que solo iba a ser una matrícula como de reserva que no se iba a elegir cursos. Al día siguiente, emitieron otro comunicado donde decían que el martes 26 se empezaba con Arquitectura, Ciencias Naturales, Matemática y Humanidades”, relató una estudiante de la UNFV a La República.

Con el pasar de los días, las complicaciones continuaron y se registró una saturación del sistema SUMWEB, que es la plataforma utilizada por el alumnado para registrarse en los cursos. Alarmados por el escenario adverso, muchos optaron por buscar una respuesta que solucione esta dificultad, pero no la han recibido.

“Cuando llegó el día domingo [31 de mayo], que era el día de ampliación para los que no habíamos podido matricularnos, tampoco nos habilitaban. Era de madrugada ya y no sabíamos qué hacer. Llamamos a las autoridades, mandábamos mensajes al correo institucional, llamamos al Decano, al Presidente de Escuela. Pero no nos respondieron nada”, agregó la alumna, quien es estudiante de Arquitectura.

Horas más tarde, voceros de la universidad dijeron que habría otra ampliación, pero cuando los estudiantes intentaron matricularse no encontraron cupos en los cursos. Las anomalías, no obstante, van más allá de estos procesos y han llegado a alterar el orden de registro de los alumnos.

Cuadro de méritos

En aquella última semana de mayo, mientras iniciaban los problemas en la matrícula, autoridades del centro educativo publicaron un cuadro de méritos. Allí debían aparecer los estudiantes que se matriculaban en el primer día, en base a sus calificaciones. Pero en dicho caso tampoco hubo un manejo adecuado.

Con ello, el orden de inscripción se alteró y provocó desconcierto en el alumnado. “Hubo irregularidades y se generaron comentarios, porque había chicos que tenían buenas notas y no figuraban. Muchos somos invictos del año pasado y no pudimos matricularnos en el primer día”, reveló la estudiante a este medio.

Por si todo ello no fuera suficiente, ahora ellos deben enfrentar también otro problema que puede retrasar considerablemente su egreso, relacionado a las mallas curriculares.

El problema de las mallas curriculares

A raíz de las exigencias de la SUNEDU, la Universidad Villarreal dispuso una nueva malla curricular que entró en vigencia el año pasado. Con ello, estudiantes que ingresaron en 2018 han venido matriculándose a doble malla, una modalidad que les permitía continuar sus carreras sin problemas.

Pero, con las irregularidades que se han presentado en las últimas semanas, este grupo se ha visto en la obligación de optar por una de ellas. Las fallas en el sistema les han quitado la posibilidad de mantener el ritmo que tenían hasta ahora.

“Este año no les permiten matricularse en doble malla a quienes han ingresado en 2018. Han dicho que hay que escoger entre la malla semestral, que es la nueva, o la anual, que es la que llevábamos anteriormente. Y que si querían la malla anual, tenían que llevar cursos desaprobados cuando terminen quinto año. Entonces pueden perder de dos a tres años”, narró la alumna.

En horas recientes, estudiantes de años anteriores que cumplían con la malla anual han tropezado con el mismo problema. Cuando quieren matricularse, el sistema les envía directamente a elegir la malla semestral, algo que rechazan con firmeza y les impide, una vez más, inscribirse en los cursos.

Una solución

El último domingo 14 de junio, la UNFV publicó una nueva fecha de matrícula para quienes no hayan podido realizar el proceso. De nuevo, lo que parecía un mecanismo de alivio ante la confusa situación, terminó siendo un nuevo motivo de disgusto para los alumnos.

“El proceso iba a empezar a la 1 de la mañana. Estuvimos esperando y nada. Les enviamos una lista de nombres por las puras. No nos permite cambiar el sistema semestral al anual. De frente nos manda a elegir cursos. No sabemos qué hacer. Todas las autoridades se lavaban las manos y decían que no podían hacer nada, que eso estaba a cargo de OCRACC [Oficina de Recursos Académicos]”, lamentó la estudiante.

La matrícula para la Facultad de Arquitectura terminaba este lunes. A la mayoría de alumnos que no han podido matricularse les falta apenas tres o cuatro cursos para terminar la universidad. "Si hasta el día de mañana no nos dan una solución o no nos permiten matricularnos, estamos viendo ir el día miércoles a OCRACC o al Rectorado”, aseguró.