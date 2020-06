Tacna: Soldado Wilber Carcausto contó a la Fiscalía que él decidió esconderse en cuartel

El soldado Wilber Carcausto Uchiri (22) decidió cambiar su versión sobre su desaparición, ante la Fiscalía. En las diligencias del último sábado, el cabo de 22 años contó a los fiscales a cargo de la investigación, que él decidió esconderse dentro de un callejón en el interior del cuartel Tarapacá.

Sin embargo, la noche del último viernes, cuando la Policía lo encontró; señaló a los medios de comunicación que lo tuvieron retenido en un ambiente dentro del cuartel. Automáticamente la población culpó al Ejército de agredir y maltratar al soldado.

Carcausto asegura que se escondió por miedo a las amenazas de las que presuntamente era víctima dentro del recinto militar. “Me han amenazado (…) A veces cuando venían los suboficiales, me decían te voy a castigar, te voy a meter golpe (…) Yo me quería ir del cuartel, pero estaba ahí nomás (…) Me escondí porque tenía miedo (…)”, se lee en el relato que dio a la Fiscalía; y al cual La República tuvo acceso.

Al respecto, el fiscal provincial del Tercer Despacho de Investigación del Ministerio Público de Tacna, Juan Coya Ponce, señaló que el último sábado fueron al lugar dónde Wilber dijo que estuvo escondido todo este tiempo.

El fiscal señala que, en una inspección del 27 de mayo, sus colegas no encontraron a nadie en el mismo lugar, por lo que desconfían de sus declaraciones.

“Nosotros ya habíamos hecho una inspección ahí y la Policía no encontró nada. Esa zona donde él dice que estaba escondido, está a metros del lugar por donde todos salen. Pudo salir a cada momento, no es un lugar donde uno se quede atrapado”, agregó Cayo.

Wilber deberá dar más detalles a las autoridades. En tanto, el Ministerio Público emitirá en los próximos días un pronunciamiento dando fin a la investigación por presunto homicidio y desaparición forzada, delitos que fueron descartados al encontrarse con vida al soldado.